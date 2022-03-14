У путіна знову погрожують Україні: тепер щодо міст

пєсков вибухнув черговими погрозами

Війська росії в Україні збираються займати міста. російські окупанти загрожують тим, що братимуть великі населені пункти в Україні під повний контроль своїх військ.

Таку заяву зробив "розмовляюча голова" путіна дмитрій пєсков.

"У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль", — заявив окупант.

Як повідомляв "Телеграф", раніше путін попросив Шольца та Макрона натиснути на Україну. путін продовжує розповідати про міфічні "націоналістичні батальйони" в Україні, які заважають евакуації мирного населення. Він попросив Макрона та Шольца вплинути на українську владу, щоб "припинити ці злочини".

Нагадаємо, що раніше в тимчасово окупованій Новій Каховці відбувся багатотисячний мітинг проти росії. Також мітинги проти окупантів провели у Мелітополі, Херсоні та інших українських містах.