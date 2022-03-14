Прем'єри України, Польщі та Литви зробили спільну заяву щодо Росії

Чиновники закликали російський та білоруський народ рішучіше вимагати від урядів припинити війну проти України

Прем’єр-міністри "Люблінського трикутника" заявили про те, що найрішучішим чином засуджують військове вторгнення російської федерації на українські території та розглядають злочинну атаку на суверенну, мирну і демократичну державу як грубе порушення головних принципів міжнародного права.

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Про це йдеться у спільній декларації чиновників, яка була оприлюднена на Урядовому порталі у понеділок, 14 березня.

Згідно офіційного документа, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, що була ухвалена 2 березня, до країни-агресора було висунуто такі вимоги:

− негайне припинення всіх бойових дій та виведення військ з усієї території України, а також повернення військ та бойової техніки, що були нарощені на українських кордонах до місць їх постійної дислокації,

− негайне скасування рішення щодо незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Окрім цього, представники "Люблінського трикутника" закликали міжнародне співтовариство продовжувати нарощення тиску на росію жорсткими санкціями та закликали всесторонньо підтримувати Україну, яка здійснює самооборону в рамках статті 51 Статуту ООН.

Також у декларації зазначається, всі винні у скоєнні міжнародних злочинів під час війни будуть притягнуті до відповідальності через нерозсудливі дії російського керівництва.

Представників міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ і ООН, закликали забезпечити безпеку ядерних об’єктів, які знаходяться на території української держави та забезпечити захист гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення України.

Водночас прем’єр-міністри осудили рішення Мінська щодо приєднання до агресії росії проти України та наголосили на тому, що російський та білоруський народ повинен рішуче висловлюватися та вимагати від їхніх урядів припинити цю грубу військову агресію проти сусідньої України.

Наостанок чиновники Польщі та Литви повідомили про готовність продовжити надавати підтримку Україні, її уряду та її народу у цій боротьби проти російського агресора та відзначили, що українські біженці, які тікають від війни, завжди матимуть змогу знайти безпечний притулок та отримати гуманітарну допомогу від цих держав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну прибула ще одна партія бойової допомоги від Литви у вигляді переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, яких називають "вбивцями" російської авіації.