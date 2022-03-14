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Названо суму збитків, які путін своєю війною завдав Україні

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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росія продовжує бомбардувати українські міста Новина оновлена 14 березня 2022, 10:27
росія продовжує бомбардувати українські міста

Сума збитків зростає щодня

росія з початку війни в Україні завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів. Такі дані є актуальними станом на 13 березня.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, пише "Економічна правда".

Він додав, що сума збитків зростає щодня із продовженням військових дій.

Міністерство економіки почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з Росією у квітні.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбивати підсумки лише тоді, коли завершиться перший повний місяць з моменту, коли економіка перейшла на військовий режим. Тобто у квітні ми зможемо підбити проміжні підсумки березня і тоді називати певні цифри", — розповів Кудін.

За словами Кудіна, Мінекономіки вважає збитки від бойових дій в Україні за двома підходами. Крім підрахунку втрат ВВП, міністерство також вважає збитки, заподіяні інфраструктурі країни.

Раніше окупанти пограбували музей у Запорізькій області та винесли унітаз.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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