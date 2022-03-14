"Азов" показав відео епічного знищення росіян під Маріуполем

Полк "Азов" показав, як українські воїни відправляють на той світ окупантів

З кожним днем тимчасово окуповане портове місто Маріуполь Донецької області все більше страждає від рук загарбників. Попри це, бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" завдають смертельних ударів по російським окупантам у цій області.

Відповідне відео було опубліковано на каналі "АЗОВ — Маріуполь".

"Z — значить ZНИЩЕНІ", — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що поки що в Україні йде вже 19-й день війни, нас не перестають тішити відеороликами ефективної роботи української армії. Так, нещодавно воїни ЗСУ показали відео, на якому ефектно обстрілюють російських окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійцям Збройних сил України вдалося розбомбити величезну колону ворожої техніки окупантів.