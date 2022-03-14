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Гарно стріляють: ЗСУ порадували українців відео знищення військ рф

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ЗСУ стоять на сторожі безпеки українців Новина оновлена 14 березня 2022, 17:09
ЗСУ стоять на сторожі безпеки українців

Українські воїни продовжують демонструвати чітку роботу по ворогам

Поки в Україні триває вже 19-й день війни, і ми всі разом працюємо на благо нашої країни, нас не припиняють тішити відеороликами ефективної роботи української армії.

Одним із таких відео поділився журналіст Олексій Братущак.

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"Порадійте з нашими хлопцями. Щоб у них все влучало в руzкіх!", — підписав ролик журналіст.

У коментарях українки дивуються, як можна бути такими сміливими. На що одержують відповідь: наших воїнів мотивує своя українська земля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійцям Збройних сил України вдалося розбомбити величезну колону ворожої техніки окупантів, після чого рашисти тікали в різні боки, наче злякані щури.

Теги:
#Війна #Олексій Братущак #ЗСУ
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