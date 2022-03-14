Рус

"Російського МакДоналдса" не буде: бізнесмен засмутив росіян

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3736
"Російського МакДоналдса" не буде: бізнесмен засмутив росіян Новина оновлена 14 березня 2022, 14:20

Підприємець переконаний, що місце McDonald’s у росії ніхто не займе

Засновник мережі ресторанів російської кухні "Теремок" Михайло Гончаров висловився з приводу закриття McDonald’s у російській федерації та його можливої заміни на вітчизняні проєкти, наголосивши, що аналогії цьому бізнесу на російських територіях просто не існує.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

Вказану інформацію російський підприємець оприлюднив на своїй офіційній сторінці в соцмережі, коментуючи можливість створення на базі своєї компанії якогось всеросійського аналога McDonald’s. Крім того, він також зазначив, що за всі роки кар’єри у бізнесі в росії він ніколи не бачив допомоги від держави.

За словами Гончарова, мережа ресторанів "Теремок" та інші представники російського бізнесу не створювалися як конкуренти McDonald’s лише тому, що вони роблять так, як популярна західна мережа не вміють. Ні технологічно, ні з погляду менеджменту та маркетингу.

Публікація бізнесмена у соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що McDonald’s вирішив приєднатися до бойкоту на ринку російської федерації та заявив про припинення там своєї діяльності. Крім нього, з російського ринку пішов і популярний KFC.

Теги:
#Україна #Росія #Бізнесмен #МакДональдз
Кривавий диктатор путін
Політика
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кривавий диктатор путін
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Категорія
Київ тримає оборону
Чи можуть окупанти взяти Київ: генерал-майор ЗСУ дав відповідь
Дата публікації
Категорія
Данило Гетьманцев
Зниження податків і не тільки: український бізнес отримає підтримку у період війни
Дата публікації
Категорія
Полонені російські солдати
Полонені російські строковики розповіли про свої злочини в Україні: відео
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю