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По центру Харкова завдали нового авіаудару: обвалився житловий будинок (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Будівля не витримала "прильоту" Новина оновлена 14 березня 2022, 11:19
Будівля не витримала "прильоту"

Під завалами ще можуть бути люди

У понеділок, 14 березня, російські окупанти завдали чергового удару з повітря по Харкову, — в центрі міста частково обрушився житловий будинок.

Відео з місця подій показала Держслужба України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

Снаряд влучив у чотириповерховий житловий будинок, через що обрушилися перекриття, проте обійшлося без подальшої пожежі.

На місці працюють 22 рятувальники та 5 одиниць пожежної техніки, проводиться робота з розбору завалів, — під ними можуть бути люди.

Однак попередньо поки що постраждалих та загиблих не встановлено.

Як відомо, Харків серед перших потрапив під атаки росіян, і, мабуть, постраждав найбільше серед всіх міст України.

Серед інших цинічних обстрілів Харкова можна згадати ракетний удар по будівлі обладміністрації в самому центрі міста.

Також сьогодні внаслідок атак росіян постраждали Київ, Краматорськ, Рівненська та Житомирська області.

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#Харків
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