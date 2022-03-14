ЗСУ відкинули російську армію з центру України і змусила оборонятися — Арестович

Ситуація у центральних областях України залишається відносно спокійною

ЗСУ відкинули російську армію з центру України та змусили її оборонятися.

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Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, наразі ситуація контрольована військово-політичним керівництвом та ЗСУ. Російська армія визначилася з основними напрямками оперативних зусиль – це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв.

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Водночас українській армії вдалося відбити напади окупантів у центрі України. У Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях залишаються більш-менш спокійними, там російська армія почала оборонятися.

Арестович також повідомив, що повітряні сили України збили близько 7 літальних апаратів армії РФ, з них літаків, 2 вертольоти, один безпілотник та кілька крилатих ракет. Російська армія у відповідь завдавала ударів по містах уночі.

Раніше постраждалий від рук окупантів Маріуполь показали з повітря. У місті горять звичайні житлові будинки, над Маріуполем буквально стоять стовпи чорного диму.