Рус

ЗСУ відкинули російську армію з центру України і змусила оборонятися — Арестович

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6566
Олексій Арестович Новина оновлена 14 березня 2022, 17:12
Олексій Арестович

Ситуація у центральних областях України залишається відносно спокійною

ЗСУ відкинули російську армію з центру України та змусили її оборонятися.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, наразі ситуація контрольована військово-політичним керівництвом та ЗСУ. Російська армія визначилася з основними напрямками оперативних зусиль – це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв.

Водночас українській армії вдалося відбити напади окупантів у центрі України. У Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях залишаються більш-менш спокійними, там російська армія почала оборонятися.

Арестович також повідомив, що повітряні сили України збили близько 7 літальних апаратів армії РФ, з них літаків, 2 вертольоти, один безпілотник та кілька крилатих ракет. Російська армія у відповідь завдавала ударів по містах уночі.

Раніше постраждалий від рук окупантів Маріуполь показали з повітря. У місті горять звичайні житлові будинки, над Маріуполем буквально стоять стовпи чорного диму.

Теги:
#Росія #Війна #Олексій Арестович #Арестович
Кривавий диктатор путін
Політика
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кривавий диктатор путін
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Категорія
Київ тримає оборону
Чи можуть окупанти взяти Київ: генерал-майор ЗСУ дав відповідь
Дата публікації
Категорія
Данило Гетьманцев
Зниження податків і не тільки: український бізнес отримає підтримку у період війни
Дата публікації
Категорія
Полонені російські солдати
Полонені російські строковики розповіли про свої злочини в Україні: відео
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю