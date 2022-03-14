Біля Запоріжжя окупанти обстріляли очисні споруди: стічні води потекли до Дніпра (фото)

Через обстріл рашистів було зруйновано будівлю каналізаційної насосної станції

На 19-й день російсько-української війни російські окупанти зруйнували очисні споруди у Васильківському експлуатаційному цеху водопостачання та водовідведення, що знаходиться у с. Верхня Криниця. Неочищена вода зараз тече у Дніпро. Також пошкоджено лінію електроживлення.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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На даний момент потрібне капітальне відновлення споруди та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Стічні води з міста зараз потрапляють до Дніпра без будь-якої очистки.

"За першої ж нагоди, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи обов’язково будуть проведені", — відмічає Старух.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області кадировці напередодні викрали мера міста Івана Федорова. А 12 березня місцевий депутат від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко оголосила себе "в.о. міського голови" та закликала місцевих жителів співпрацювати із загарбниками. Незважаючи на це, численні городяни продовжили виходити на вулиці з прапорами України та вимагали повернути законного мера на його робоче місце.