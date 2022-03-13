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"Путін огризається через невдачі": у Байдена відреагували на масований удар по Яворівському полігону

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Путін Новина оновлена 13 березня 2022, 18:51
Володимир Путін

У Кремлі, схоже, починається агонія.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти атакували Яворівський полігон у Львівській області через розчарування кривавого диктатора Володимира Путіна ходом війни в нашій країні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

За словами Саллівана, путін розчарований наступальною "операцією" в Україні й тому вирішив вдарити по Львівщині, розширивши карту обстрілів в Україні. Джейк вважає, що президент росії намагається завдати шкоди всім регіонам України.

"Путін розчарований тим, що його сили не досягають того прогресу, якого, як він думав, вони могли б досягти проти великих міст, включаючи Київ, що він розширює кількість цілей, що він огризається і намагається завдати шкоди в кожній частині країни", — заявив Салліван.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону та Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 людей. Пізніше стало відомо, звідки саме окупанти випускали ракети.

Теги:
#Україна #США #Росія #Яворівський полігон #Війна з Росією
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