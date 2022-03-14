"Відновимо кожен будинок, кожну квартиру": нове звернення Зеленського

Сьогодні добровольцями є всі, хто відчуває вільний поклик до захисту України

Український лідер Володимир Зеленський, який раніше назвав переговори з росією важким шляхом, заявив, що зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні до українців.

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"Поки держава воює, поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати", — заявив Зеленський.

Тоді коли російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах — українці все відбудують.

"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила", — сказав президент.

Крім того, український лідер нагадав, що 14 березня в країні відзначають День українського добровольця: "Саме наша здатність миттєво обʼєднуватись у час випробувань, знаходити спільну мову й боротися разом створює наш характер, український характер. Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті. Погодьтеся, таке з нами буває і бувало. Але коли бачимо загрозу нашому способу життя, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі, ми не вагаємося жодної хвилини".

Нагадаємо, що в неділю, 13 березня, російські окупанти 30-ма ракетами атакували Львівську область, де знищили Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Після цієї трагедії Володимир Зеленський вкотре закликав країни НАТО закрити небо над Україною, оскільки знищений об’єкт був лише за 20 кілометрів від кордонів Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна незабаром може отримати від країн НАТО зброю, якою цілком зможе закрити небо самостійно. Йдеться про американські комплекси ППО Patriot та логічне завершення історії з польськими винищувачами.