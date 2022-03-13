ЗСУ захопили цінний трофей: тепер його використовують проти окупантів

Тепер комплекс працюватиме проти окупантів.

Збройні сили України захопили комплекс радіоелектронної боротьби російської армії.

Тепер комплекс працюватиме проти самих окупантів.

Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу Едельвейсам вдалося захопити комплекс РЕБ супротивника, який тепер працюватиме проти самих свинособак", — сказано у повідомленні.

Техніку захопила 10-а окрема гірничо-штурмова бригада (10 ОГШБр) – військове з’єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України, яке також відоме під назвою "Едельвейс".

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Довідка. Комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) – російський автоматизований комплекс радіоелектронної протидії. Здатний виявити і глушити перешкодами рухомі засоби супутникового зв’язку та радіонавігації КВ та УКХ діапазонів у широкому діапазоні робочих частот. Є засоби радіотехнічної розвідки, призначені для виявлення радіосигналів противника і видачі даних про них іншим елементам комплексу. Передбачено також машину з обладнанням для встановлення перешкод.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. З початку вторгнення окупанти втратили понад 12 тис. військових, знищено багато автомобільної техніки, знищено 74 літаки та 86 вертольотів.