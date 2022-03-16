Рус

Highway to hell: українська артилерія блискавично знищила командний пункт окупантів на Київщині (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1866
Російські окупанти залишились без командного пункту на Київщині Новина оновлена 16 березня 2022, 21:46
Російські окупанти залишились без командного пункту на Київщині

Українська артилерія не залишила росіянам жодного шансу.

На 21-й день протистояння російським окупантам українські артилеристи завдали непоправних втрат ворогу, рознісши одразу декілька їх колон. На Київщині наші військові ліквідували командний пункт і пункт забезпечення росіян.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на власній сторінці у Facebook.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Зазначається, що наші артилеристи знищили пункти 35-ої російської армії.

"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Момент знищення 35 пункту армії Росії, який розташовувався у Київській області, потрапив на відео

Нагадаємо, що непоправних втрат російські окупанти зазнали у Тростянці на Сумщині, де українські військовослужбовці знищили гаубичний дивізіон окупантів та показали після цього вражаючі кадри. Також ми писали, що зранку 16 березня Збройні Сили України рознесли колону російської військової техніки, яка базувалася у Київській області.

Загалом, як повідомляв "Телеграф", за 3 тижні війни в Україні російські окупанти втратили понад 13800 солдатів, 430 танків, 108 гелікоптерів, 84 літаки та сотні одиниць іншої техніки.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #Техніка #Знищення #Артилерія #Окупанти
Джо Байден
Новини США
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "мирний план", про який дізналися ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
У Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей: що відомо
Дата публікації
Категорія
Міжнародний суд ООН
росія має зупинити війну — рішення суду ООН
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору