Highway to hell: українська артилерія блискавично знищила командний пункт окупантів на Київщині (відео)

Українська артилерія не залишила росіянам жодного шансу.

На 21-й день протистояння російським окупантам українські артилеристи завдали непоправних втрат ворогу, рознісши одразу декілька їх колон. На Київщині наші військові ліквідували командний пункт і пункт забезпечення росіян.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на власній сторінці у Facebook.

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Зазначається, що наші артилеристи знищили пункти 35-ої російської армії.

"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Момент знищення 35 пункту армії Росії, який розташовувався у Київській області, потрапив на відео

Нагадаємо, що непоправних втрат російські окупанти зазнали у Тростянці на Сумщині, де українські військовослужбовці знищили гаубичний дивізіон окупантів та показали після цього вражаючі кадри. Також ми писали, що зранку 16 березня Збройні Сили України рознесли колону російської військової техніки, яка базувалася у Київській області.

Загалом, як повідомляв "Телеграф", за 3 тижні війни в Україні російські окупанти втратили понад 13800 солдатів, 430 танків, 108 гелікоптерів, 84 літаки та сотні одиниць іншої техніки.