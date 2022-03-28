Під Ірпенем окупанти розстріляли сімейну пару: відео німецьких ЗМІ розходиться світом

Чоловік, якого розстріляли, намагався евакуюватись разом із сім’єю з Ірпеня

Під Ірпенем російські окупанти, які постійно обстрілювали беззбройних жителів навіть на мирних мітингах, розстріляли батьків 6-річного хлопчика Максима та Ксенію Іовенків.

Про це свідчить відеозапис із дрону, який опублікував німецький канал ZDF. Також ролик із українськими субтитрами вже поширює Радіо Свобода.

Вбивство сталося 7 березня на Житомирській трасі біля села Мрія.

"Ми бачимо групу мирних жителів, які їдуть на цивільних автомобілях, які їдуть із заходу у напрямку села Мрія. Справа ми бачимо російський танк, на якому можна побачити напис V. Раптом колона опиняється. Одна машина зупиняється. Інші — тікають. Чоловік виходить із машини з піднятими руками і падає", — коментує німецький журналіст.

Чоловік, якого розстріляли, намагався евакуюватись разом із сім’єю з Ірпеня. У машині також була його дружина, син та кума. Під час обстрілу російські військові вбили також дружину, яка намагалася закрити собою 6-річного сина.

"Є безліч доказів того, що це були російські (чеченські) солдати. Наприклад, ми бачимо танк, позначений буквою V. Також у солдатів на формі білі пов’язки. Ми не знаємо, хто точно стріляв у чоловіка, але стріляли через цей танк. Найімовірніше, це був один із російських солдатів, які стояли біля цього танка", — розповідає розслідувач.

Журналістам також удалося знайти свідків цього розстрілу. Вони їхали в машині за автомобілем Іовенків. Їхні авто також обстріляли. Водій машини показав отвори від куль, які прошили підголівник.

Німецький журналіст наголошує, що вбитий чоловік не становив жодної небезпеки для тих, хто стріляв. Через обстріл його машина затихла. Він вийшов і почав кричати, що у машині дитина. Його застрелили.

Як повідомляв "Телеграф", 26 березня російські окупанти викрали мера Славутича та обстріляли мирних жителів, які вийшли на мітинг за Україну. Внаслідок обстрілу загинула людина.