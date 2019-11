Американский актер высказался на счет выбора белого актера на роль принца в фильме "Русалочка"

На этой неделе стало известно, что британец Джона Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке "Русалочки". Также на эту роль пробовался латиноамериканский актер Кристиан Наварро. Он отправил в Дисней видеозаписи, в которых продемонстрировал свои таланты.

Не попав в актерский состав "Русалочки", Наварро опубликовал в своем Twitter пост разочарования. Он назвал Голливуд пустословами и расстроился, что на все роли, кроме главной, взяли белокожих актеров.

"Я вернулся, чтоб сказать: Дисней месяц присматривался к актерам "другого цвета", подыскивая кого-то на роль принца, и в итоге почему-то все равно выбрал белого парня. Так что разнообразие, о котором все говорили, - это просто слова. Это же Голливуд. Один темнокожий актер - хорошо, два - уже немыслимо. Два темнокожих актера испортили бы фильм, да?" - написал Наварро. Для того чтобы высказаться в Сети, Кристиан восстановил свой удаленный аккаунт.

