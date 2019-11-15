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Американский актер высказался на счет выбора белого актера на роль принца в фильме "Русалочка"

Американский актер высказался на счет выбора белого актера на роль принца в фильме "Русалочка"
16:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Кристиану Наварро не понравилось, что в фильм взяли только одного темнокожего актера.

На этой неделе стало известно, что британец Джона Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке "Русалочки". Также на эту роль пробовался латиноамериканский актер Кристиан Наварро. Он отправил в Дисней видеозаписи, в которых продемонстрировал свои таланты.

Не попав в актерский состав "Русалочки", Наварро опубликовал в своем Twitter пост разочарования. Он назвал Голливуд пустословами и расстроился, что на все роли, кроме главной, взяли белокожих актеров.

"Я вернулся, чтоб сказать: Дисней месяц присматривался к актерам "другого цвета", подыскивая кого-то на роль принца, и в итоге почему-то все равно выбрал белого парня. Так что разнообразие, о котором все говорили, - это просто слова. Это же Голливуд. Один темнокожий актер - хорошо, два - уже немыслимо. Два темнокожих актера испортили бы фильм, да?" - написал Наварро. Для того чтобы высказаться в Сети, Кристиан восстановил свой удаленный аккаунт.

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Напомним, на роль Русалочки утвердили 19-летнюю Холли Бэйли - создатели фильма уверены, что она обладает "редкой комбинацией духа, невинности, красоты и характера", а также чудесным голосом. Выбор темнокожей актрисы на роль Ариэль вызвал общественный резонанс, некоторые пользователи настаивают на том, что Русалочка должна быть белокожей и с рыжими волосами, как в мультфильме.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Дисней, Актеры, Русалочка, Принц Эрик, Джона Хауэр-Кинг.
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