"6 футов под землей": по сети "гуляет" новый ролик фильма с Райаном Рейнольдсом (Видео)

Новости культуры:Netflix опубликовал новый ролик боевика "6 Underground" ("6 футов под землей") от режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя.

В центре сюжета ленты оказываются шесть миллиардеров, которые подделывают свою смерть, чтобы сформировать элитный отряд для борьбы с преступностью. Возглавляет его мужчина, которого называют Первым - его сыграл Райан Рейнольдс.

Помимо Рейнольдса в ленте снялись Бен Харди, Мелани Лоран, Адриа Архона, Дэйв Франко, Кори Хоукинс, Шубхам Сараф и Себастьян Роше.

Это один из самых высокобюджетных фильмов Netflix — его производство обошлось примерно в 125 миллионов долларов.

Премьера фильма "6 Underground" состоится на Netflix 13 декабря.