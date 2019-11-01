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Пятница, 01.11.2019
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"А вот и щелчок": Райан Рейнольдс съел Роберта Дауни младшего (Видео)

"А вот и щелчок": Райан Рейнольдс съел Роберта Дауни младшего (Видео)
03:23 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости шоу бизнеса:Очевидно Рейнольдс имеет весьма специфические вкусы.

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс решил отметить Хеллоуин весьма своеобразным способом - съев исполнителя роли Тони Старка Роберта Дауни мл.

Видеоролик, запечатлевший этот процесс, был опубликован на официальной странице актера в Instagram.

"А вот и щелчок", - гласила подпись под публикацией. Вероятнее всего, Рейнольдс имел в виду знаменитый "щелчок Таноса", который уменьшил наполовину количество живых существ во вселенной, в том числе и Мстителей.

Помимо всего прочего, таким образом Рейнольдс ответил на вызов Дауни мл. пригласившего его принять участие в благотворительном футбольном турнире.

В нем также согласились поучаствовать и другие актеры из киновселенной Marvel, в том числе Крис Эванс, Пол Радд, Крис Хемсворт и другие.

 
 
 
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Oh. Snap. @robertdowneyjr #agbosuperheroleague @sickkidsvs

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

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Напомним, что в середине октября 2019 года Рейнольдс анонсировал встречу с руководством студии Marvel, на которой будет обсуждаться дальнейшая судьба Дэдпула. Вполне вероятно, уже в ближайшем будущем персонаж появится на экранах в рамках очередной фазы развития киновселеной.

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Райан Рейнольдс, Роберт Дауни мл., Железный человек, Дэдпул.
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