"А вот и щелчок": Райан Рейнольдс съел Роберта Дауни младшего (Видео)

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс решил отметить Хеллоуин весьма своеобразным способом - съев исполнителя роли Тони Старка Роберта Дауни мл.
Видеоролик, запечатлевший этот процесс, был опубликован на официальной странице актера в Instagram.
"А вот и щелчок", - гласила подпись под публикацией. Вероятнее всего, Рейнольдс имел в виду знаменитый "щелчок Таноса", который уменьшил наполовину количество живых существ во вселенной, в том числе и Мстителей.
Помимо всего прочего, таким образом Рейнольдс ответил на вызов Дауни мл. пригласившего его принять участие в благотворительном футбольном турнире.
В нем также согласились поучаствовать и другие актеры из киновселенной Marvel, в том числе Крис Эванс, Пол Радд, Крис Хемсворт и другие.
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Напомним, что в середине октября 2019 года Рейнольдс анонсировал встречу с руководством студии Marvel, на которой будет обсуждаться дальнейшая судьба Дэдпула. Вполне вероятно, уже в ближайшем будущем персонаж появится на экранах в рамках очередной фазы развития киновселеной.