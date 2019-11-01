"А вот и щелчок": Райан Рейнольдс съел Роберта Дауни младшего (Видео)

Новости шоу бизнеса:Очевидно Рейнольдс имеет весьма специфические вкусы.

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс решил отметить Хеллоуин весьма своеобразным способом - съев исполнителя роли Тони Старка Роберта Дауни мл.

Видеоролик, запечатлевший этот процесс, был опубликован на официальной странице актера в Instagram.

"А вот и щелчок", - гласила подпись под публикацией. Вероятнее всего, Рейнольдс имел в виду знаменитый "щелчок Таноса", который уменьшил наполовину количество живых существ во вселенной, в том числе и Мстителей.

Помимо всего прочего, таким образом Рейнольдс ответил на вызов Дауни мл. пригласившего его принять участие в благотворительном футбольном турнире.

В нем также согласились поучаствовать и другие актеры из киновселенной Marvel, в том числе Крис Эванс, Пол Радд, Крис Хемсворт и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Oh. Snap. @robertdowneyjr #agbosuperheroleague @sickkidsvs Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 31 Окт 2019 в 1:19 PDT

Напомним, что в середине октября 2019 года Рейнольдс анонсировал встречу с руководством студии Marvel, на которой будет обсуждаться дальнейшая судьба Дэдпула. Вполне вероятно, уже в ближайшем будущем персонаж появится на экранах в рамках очередной фазы развития киновселеной.