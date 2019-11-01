Рука не поднимется разрезать: невероятно креативные пироги (Фото)

Но как вообще можно разрезать такой удивительный пирог, если с него на тебя глядит Тор, Чужой, Никола Тесла или Дин из «Сверхъестественного»?
Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин (Jessica Leigh Clark-Bojin) уверена, что из простой выпечки можно делать арт-объекты.
Черпая вдохновение в поп-культуре, эта художница создает на хрустящей корочке пирогов портреты знаменитых персонажей, людей или сцены из фильмов.
Джессика начала делать необычную выпечку в 2016 году, назвав свой проект «Пироги — это потрясающе» (Pies are awesome).
С тех пор она расширяет границы возможного, сочетая любовь к сладкому и всему остальному.
По словам художницы, ее миссия — показать миру, что пироги могут не только конкурировать с креативными свадебными тортами и вычурными десертами со всего мира, но и быть забавными и легкими в приготовлении.