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Пятница, 01.11.2019
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Рука не поднимется разрезать: невероятно креативные пироги (Фото)

Смотрите фото (13)
Рука не поднимется разрезать: невероятно креативные пироги (Фото)
02:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Сегодня еду фотографируют так много, что она просто обязана выглядеть аппетитно или необычно. Особенно если речь идет о выпечке.

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    Но как вообще можно разрезать такой удивительный пирог, если с него на тебя глядит Тор, Чужой, Никола Тесла или Дин из «Сверхъестественного»?

  • 2

    Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин (Jessica Leigh Clark-Bojin) уверена, что из простой выпечки можно делать арт-объекты.

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    Черпая вдохновение в поп-культуре, эта художница создает на хрустящей корочке пирогов портреты знаменитых персонажей, людей или сцены из фильмов.

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    Джессика начала делать необычную выпечку в 2016 году, назвав свой проект «Пироги — это потрясающе» (Pies are awesome).

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    С тех пор она расширяет границы возможного, сочетая любовь к сладкому и всему остальному.

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    По словам художницы, ее миссия — показать миру, что пироги могут не только конкурировать с креативными свадебными тортами и вычурными десертами со всего мира, но и быть забавными и легкими в приготовлении.

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Все по теме:

Искусство, Пирог, Выпечка, Торты, Джессика Ли Кларк-Боджин, Jessica Leigh Clark-Bojin.
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