Рука не поднимется разрезать: невероятно креативные пироги (Фото)

1 Но как вообще можно разрезать такой удивительный пирог, если с него на тебя глядит Тор, Чужой, Никола Тесла или Дин из «Сверхъестественного»?

2 Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин (Jessica Leigh Clark-Bojin) уверена, что из простой выпечки можно делать арт-объекты.

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4 Черпая вдохновение в поп-культуре, эта художница создает на хрустящей корочке пирогов портреты знаменитых персонажей, людей или сцены из фильмов.

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6 Джессика начала делать необычную выпечку в 2016 году, назвав свой проект «Пироги — это потрясающе» (Pies are awesome).

7 С тех пор она расширяет границы возможного, сочетая любовь к сладкому и всему остальному.

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