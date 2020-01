Творческое воссоединение: Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе

Голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо, который недавно создал благотворительный фонд для спасения Австралии, сыграет в новом криминальном фильме известного американского кинорежиссера Мартина Скорсезе.

Радостной новостью официально поделился сам Леонардо Ди Каприо на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.

Новая картина будет носить название "Убийцы месячного цветка". Вместе со звездой "Титаника" также сыграет голливудский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро.

.@LeoDiCaprio with the perfect introduction to the great Robert De Niro #sagawards pic.twitter.com/ANGVhXfcGt

— TBS Network (@TBSNetwork) January 20, 2020