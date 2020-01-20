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Творческое воссоединение: Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе

Творческое воссоединение: Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе
17:28 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Криминальная кинокартина будет называться "Убийцы месячного цветка".

Голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо, который недавно создал благотворительный фонд для спасения Австралии, сыграет в новом криминальном фильме известного американского кинорежиссера Мартина Скорсезе.

Радостной новостью официально поделился сам Леонардо Ди Каприо на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.

Новая картина будет носить название "Убийцы месячного цветка". Вместе со звездой "Титаника" также сыграет голливудский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро.

Фильм Скорсезе станет экранизацией книги Дэвида Гранна, известного американского журналиста, штатного сотрудника журнала The New Yorker и автора бестселлеров.

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Заметим, что Дэвид Гранн является автором книги "Затерянный город Z: Повесть о смертельной одержимости в Амазонке". Экранизация приключенческого романа состоялась в 2016 году. В фильме сыграли Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон и Сиенна Миллер.

В фильме речь пойдет о деятельности криминальных групп, которые убили индейцев в штате Оклахома, после того, как нашли на месте их поселения нефтяные месторождения.

Точных дат начала съемок и премьеры кинокартины пока не уточняется.

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Все по теме:

Мартин Скорсезе, Экранизация, Леонардо ди Каприо, Роберт Де Ниро, Убийцы месячного цветка, Дэвид Гранн.
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