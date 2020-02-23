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"Размах событий будет впечатляющим": сценаристка "Ходячих мертвецов" пообещала эпичный клиффхэнгер

"Размах событий будет впечатляющим": сценаристка "Ходячих мертвецов" пообещала эпичный клиффхэнгер
16:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Шоураннер рассказал о предстоящем захватывающем 11 сезоне популярного сериала.

Продюсер и сценаристка "Ходячих мертвецов" Анджела Канг заинтриговала зрителей комментариями, что в концовке десятого сезона им стоит быть готовым к неким "эпичным событиям" и эффектному клиффхэнгеру, который подведет историю к следующему сезону. В беседе с Entertainment Weekly Канг сказала:

"Я лишь скажу, что размах событий будет впечатляющим. Каким образом будет завершен сезон? Для этого мы приготовили клиффхэнгер. К сожалению, никаких подробностей на этот счет я раскрыть не могу. Но я надеюсь, что финал будет захватывающим".

Также Канг призвала поклонникам сериала быть очень внимательными при просмотре второй части десятого сезона:

"В качестве превью стоит сказать, что по мере приближения концовки очень важно смотреть каждый эпизод, поскольку не будет серии, в которой бы не происходило чего-то значительного. Может быть так, что еще по ходу сериала произойдут события, которые по накалу могли бы сравниться с финалом. Словом, стоит быть готовыми к крутым поворотам. Что до самого финала, то он будет очень эмоциональным, а также не лишенным кое-каких новых деталей, которые, я надеюсь, всех удивят".

 
 
 
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В эфир продолжение десятого сезона выйдет 23 февраля.

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Ходячие Мертвецы, 11 сезон, Анджела Канг.
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