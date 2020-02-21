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"Крутой Уокер": у Джареда Падалеки будет новый экранный брат

"Крутой Уокер": у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
16:09 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости культуры:Дата выхода сериала точно неизвестна, но намечена на апрель 2020 года.

На протяжении 15 сезонов "Сверхъестественного" экранным братом Джареда Падалеки был Дженсен Эклс, и хотя вскоре пути актеров в этом плане разойдутся, в своем новом проекте Падалеки не останется без близких родственников.

В предстоящем перезапуске сериала "Крутой Уокер" он станет преемником Чака Норриса в роли Корделла Уокера, вдовца и отца двух детей, который возвращается в родной городок Остин после двух лет работы под прикрытием.

Теперь же стало известно, что Кигэн Аллен был утвержден на роль Лиама, который приходится Корделлу родным братом.

 
 
 
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Публикация от Keegan Allen (@keeoone)

"Лиам - младший брат Уокера, которые недавно был повышен до помощника окружного прокурора. Это жизнерадостный человек консервативных взглядов, который всегда поддерживал близкие отношения с братом и старался держаться ближе к дому. Ради семьи он готов пожертвовать даже личной жизнью. Пока Уокер был вне дома, Лиам взял под опеку его сына и дочь. Близкие отношения детей с Лиамом порой внушают Уокеру чувство ревности", - гласит характеристика Лиама, предоставленная Variety.

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В перезапуске "Крутого Уокера" заглавному персонажу предстоит не только восстановить близость со своими детьми, но и наладить отношения со своей новой напарницей, которую сыграет Линдси Морган.

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Джаред Падалеки, Крутой Уокер, Кигэн Аллен, Линдси Морган.
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