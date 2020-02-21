Сериал "Черный список" продлили на восьмой сезон (Видео)

Новости культуры:Пока неясно, будет ли этот сериал последним.

Телеканал NBC заказал производство очередного, восьмого по счету сезона сериала "Черный список". Решение о последующих сезонах будет приниматься ближе к концу показа еще неснятого сезона.

Лиза Кац и Трейси Пакоста, сопредседатели департамента сценарных проектов NBC Entertainment, заявили:

Поздравляем актерский состав, продюсеров и всю съемочную группу, которые продолжат из раза в раз достигать совершенства. Мы очень взволнованы из-за того, что история Рэда и Лиз продолжится в восьмом сезоне.

Главную роль в сериале — одного из самых разыскиваемых преступников в мире Рэймонда "Рэда" Реддингтона, который внезапно решил сдаться властям и передать ФБР информацию о наиболее опасных криминальных лидерах, — играет Джеймс Спейдер.

За время съемок в сериале актер дважды номинировался на премию "Золотой глобус". У Меган Бун в сериале главная женская роль агента ФБР Элизабет Кин, единственного представителя спецслужб, с которым Рэд согласен разговаривать. Кроме того, в сериале задействованы Парминдер Награ, Хишам Тафик, Диего Клаттенхофф и другие актеры.