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Популярную песню из "Ведьмака" теперь можно услышать на разных языках мира (видео)

Популярную песню из "Ведьмака" теперь можно услышать на разных языках мира (видео)
Обновлено 21:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный американо-польский сериал "Ведьмак" попал в десятку рейтинга самых популярных сериалов в Украине за 2020 год. После выхода 1 сезона многим поклонникам шоу засела в голову главная песня сериала "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Поэтому Netflix решил выпустить этот сингл на разных языках.

Видео с переозвучкой на 14 языках мира появилось на официальном YouTube-канале Netflix.

"Наши Jaskiers (студия звукозаписи - ред.) по всему миру объединяются для создания особого глобального микса вашего любимого гимна из Ведьмака. Наслаждайтесь и не забудьте подбросить пару монет", - заявили представители стримингового сервиса.

Мегапопулярный мотив можно услышать на английском, польском, чешском, венгерском, турецком, португальском, немецком, испанском, русском, тайском, французском, японском, итальянском языках и даже на языке хинди, но если вы жаждете послушать песню на украинском, то представим следующее видео:

Ранее Netflix опубликовал первый тизер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар Волка", премьера которого состоится в 2021 году. В центре сюжета нового проекта окажется молодой Весемир.

Напомним, что съемки второго сезона "Ведьмака" сейчас проходят в Великобритании. Новый сезон сериала должен выйти в 2021 году.

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Все по теме:

Песни, Netflix, Ведьмак, Ведьмак: Кошмар Волка.

Автор:

Телеграф
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