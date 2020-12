Популярную песню из "Ведьмака" теперь можно услышать на разных языках мира (видео)

Известный американо-польский сериал "Ведьмак" попал в десятку рейтинга самых популярных сериалов в Украине за 2020 год. После выхода 1 сезона многим поклонникам шоу засела в голову главная песня сериала "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Поэтому Netflix решил выпустить этот сингл на разных языках.

Видео с переозвучкой на 14 языках мира появилось на официальном YouTube-канале Netflix.

"Наши Jaskiers (студия звукозаписи - ред.) по всему миру объединяются для создания особого глобального микса вашего любимого гимна из Ведьмака. Наслаждайтесь и не забудьте подбросить пару монет", - заявили представители стримингового сервиса.

Мегапопулярный мотив можно услышать на английском, польском, чешском, венгерском, турецком, португальском, немецком, испанском, русском, тайском, французском, японском, итальянском языках и даже на языке хинди, но если вы жаждете послушать песню на украинском, то представим следующее видео:

Ранее Netflix опубликовал первый тизер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар Волка", премьера которого состоится в 2021 году. В центре сюжета нового проекта окажется молодой Весемир.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS

— NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020