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Джош Бролин снимется в экранизации научно-фантастического романа "Дюна"

Джош Бролин снимется в экранизации научно-фантастического романа "Дюна"
20:28 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости культуры: Джош Бролин присоединился к "Дюне" с Тимоти Шаламе.

Создатель "Прибытия" и "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнев и прежде собирал звездный актерский состав, но не настолько разнообразный, как в готовящемся проекте "Дюна". Недавно стало известно, что к касту фильма присоединился Джош Бролин, который сыграет наставника главного героя. Очевидно, что после ролей Кейбла в "Дэдпуле 2" и Таноса в "Войне бесконечности" обойти вниманием звезду при столь масштабном проекте было очень сложно.

Джош Бролин составит компанию Тимоти Шаламе и исполнит роль Гурни Халлека, начальника вооруженных сил дома Атрейдесов и наставника Пола Атрейдеса. Вместе с ним в фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардэм. Переговоры с создателями все еще ведут Оскар Айзек и Зендая Коулман. Звездный каст впечатляет: от заслуженных актеров до молодых знаменитостей. Тем не менее, у некоторых поклонников он вызывает опасения тем, что экранизация культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта обернется еще одним проходным блокбастером, в каких звезд собирают для привлечения внимания.

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До выхода первых трейлеров строить предположения бессмысленно. Режиссер Дени Вильнёв неплохо зарекомендовал себя прошлыми работами. Он разработал сценарий вместе с оскароносным Эриком Ротом ("Форрест Гамп") и Джоном Спэйтсом ("Прометей"). THR сообщил, что съемки фильма начнутся уже этой весной, но точная дата их начала пока неизвестна. Даты премьеры у новой "Дюны" тем более нет, однако эксперты полагают, что раньше 2021 года ждать фильм не стоит.

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Джош Бролин, Дюна, Тимоти Шаламе, Фрэнк Герберт, Гурни Халлека, Режиссер Дени Вильнёв.
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