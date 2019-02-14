Скачать
Четверг, 14.02.2019
Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы
Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы
В Украине растут экономические настроения: данные Госстата
В Украине растут экономические настроения: данные Госстата
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Поздравления на день святого Валентина 2019: красивые стихи
Поздравления на день святого Валентина 2019: красивые стихи

Не прокатило: фильм с Лиамом Нисаном провалился в прокате

Не прокатило: фильм с Лиамом Нисаном провалился в прокате
17:54 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости культуры: Как ни пытался Лиам Нисон вырулить из расистского скандала, у него это не получилось, и в итоге новый фильм актера "Снегоуборщик" провалился в прокате.

Несколько дней назад из-за заявлений Нисона был отменен премьерный показ картины в Нью-Йорке, а теперь ленту бойкотируют и зрители, несмотря на попытки друзей Лиама реабилитировать его в глазах поклонников.

Хотя фильм "Снеугоборщик" никогда не претендовал на звание блокбастера, имя Лиама Нисона неизменно привлекает в кинотеатры неплохую аудиторию. Но на этот раз ситуацию было не спасти, и картина заработала за минувший уикенд лишь 10,8 миллионов долларов, что, например, почти на 40 миллионов долларов меньше, чем за это же время заработала вторая "Заложница". Аналитики сообщают, что старт "Снегоуборщика" стал худшим в истории актера после "Человека тьмы" 1990 года. Хотя, возможно, причиной тому стало отсутствие интереса к картине, а вовсе не скандал, связанный с именем актера. Прокатчикам остается лишь надеяться, что крайне слабый старт "Снегоуборщика" в США компенсирует международный прокат, на результаты которого расистский скандал вокруг Нисона повлияет в меньшей степени.

Напомним, что некоторое время назад Лиам Нисон в интервью заявил, что хотел покалечить темнокожего, чтобы отомстить за изнасилование близкой ему женщины. Признание актера вызвало настоящую бурю негатива, несмотря на его собственные заявления впоследствии о том, что он сожалеет о тех мыслях, а также на заверения Вупи Голдберг и Мишель Родригес в добропорядочности актера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокат, Лиам Нисон, Снегоуборщик, Провалился в прокате, Скандал о расизме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Турбоатом&quot; и &quot;Энергоатомом&quot; подписали знаковый контракт на 500 млн
"Турбоатом" и "Энергоатомом" подписали контракт
В Днепропетровской области танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм
Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса
Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь