Американская актриса прокомментировала скандал с Лиамом Нисоном, обвиняемого в расизме

Новости шоу бизнеса: Рановато мы взялись хоронить карьеру звезды "Заложницы": если рядовые пользователи в соцсетях продолжают ругать Лиама Нисона на все лады, звёздные коллеги встают на его защиту.

В их числе оказалась и его коллега по недавним "Вдовам", Мишель Родригес. В пику критикам Лиама Нисона она привела железобетонный аргумент: ведь Лиам Нисон в тех же "Вдовах" целовался с темнокожей Виолой Дэвис (да еще как целовался!) – а значит, расистом его назвать ну вообще никак нельзя.

"Все это – чушь собачья. Лиам Нисон – не расист. Люди, вы смотрели "Вдов"? Его язык был очень глубоко в горле Виолы Дэвис. Вы не можете называть его расистом. Расисты не целуются с расой, которую ненавидят, особенно так – с языком в ее горле. В общем все это вранье. Игнорируйте это. Он – не расист. Он – прекрасный человек. Все это ложь", – эмоционально высказалась актриса.

Напомним, что скандал с Лиамом Нисоном начался 4 февраля, когда в интервью The Independent он признался, что много лет назад хотел убить первого встреченного темнокожего мужчину, чтобы отомстить за изнасилование своей близкой подруги, над которой надругался "черный". На следующий день актер появился на шоу Good Morning America, где заявил, что он не расист, он просто был ослеплен первобытной яростью и хотел встать на защиту девушки.

На вопрос, была бы его реакция такой же, если бы насильником оказался "белый" или человек другой расы, Лиам ответил: "Конечно! Это бы возымело тот же эффект. Я просто хотел отомстить за честь близкой мне женщины в такой дикой средневековой манере. К счастью, никакого насилия не произошло".

Насилия, может, и не было, но теперь репутация Нисона серьезно запятнана. Первой ласточкой стала отмена студией Lionsgate торжественной премьеры его нового фильма "Снегоуборщик" (в российском прокате с 7 февраля). Кроме того, на днях актер должен был участвовать в передаче The Late Show With Stephen Colbert, но продюсеры поспешили заменить Лиама Нисона на другого гостя.