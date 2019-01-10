Новая экранизация "Дюны": известно кто будет главным злодеем

Новости культуры: Известен актерский состав экранизации знаменитого фантастического романа "Дюна"

Стеллан Скарсгард присоединился к актерскому составу экранизации знаменитого фантастического романа "Дюна". Популярному актеру предстоит сыграть роль злодея - барона Харконнена. Согласно литературному первоисточнику, Харконнены - один из самых могущественных домов галактической империи, противники клана Атрейдесов, к которому принадлежал главный герой произведения.

Отметим, что у Стеллана Скарсгарда большой опыт съемок в масштабных кинопроектах с большим количеством спецэффектов: актер снимался в экранизациях комиксов Marvel и в сказке "Золушка". Постановщиком "Дюны" станет Дени Вильнев. В картине также будут сниматься Тимоти Чаламет, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста и другие актеры. Точный съемочный график пока не анонсировался.

Напомним, что ранее уже предпринималась попытка экранизировать "Дюну". В 1984 году был выпущен одноименный фильм, который снял Дэвид Линч. Он не пользовался успехом у зрителей и провалился в прокате. Критики отмечали значительные расхождения с романом Фрэнка Герберта.

Новая экранизация, вероятнее всего, будет представлена зрителям не ранее 2020 года.