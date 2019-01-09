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Дэйв Батиста сыграет в экранизации бестселлера "Дюна"

Дэйв Батиста сыграет в экранизации бестселлера &quot;Дюна&quot;
14:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста вновь поработает с Дени Вильневом, режиссером фильма "Бегущий по лезвию 2049".

В тандеме с 23-летним Тимоти Шаламе они экранизируют один из самых знаменитых научно-фантастических романов 20 века – "Дюна".

О пополнении в касте фантастического проекта сообщило издание Deadline. Портал уточнил, что студия Legendary выкупила права на экранизацию в 2016 году с намерением снять несколько полнометражных фильмов – то есть в случае успеха первой части нас ждет очередная франшиза.

Сюжет картины перенесет зрителей на планету Арракис, которую также называют Дюна. Здесь добывают уникальную меланжевую пряность, позволяющую путешествовать сквозь время и пространство. Добыча пряности сопряжена с опасностями, так как планету населяют гигантские песчаные черви. Действие картины разворачивается в период, когда управление Дюной переходит в руки семьи Атрейдес, что провоцирует настоящую войну между ними и другим влиятельным Домом Харконнен. Главный герой Пол Атрейдес вынужден бежать в пустыню и скрываться среди аборигенов фременов, которых он позже поднимает на восстание.

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Главные роли исполнят Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Дэйв Батиста (Глосс "Зверь" Раббан), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика) и другие. Режиссерское кресло займет Дени Вильнёв. Он же займется разработкой сценария вместе с Эриком Ротом и Джоном Спэйтсом. Дата начала съемок пока не уточняется.

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Кино, Дюна, Бестселлер, Стражи Галактики, Дэйв Батиста, Дени Вильнев, Бестселлер Дюна.
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