Фільми, що претендують на "Оскар" у 2022-му: опис, трейлери (відео)

Усього за золоту статуетку борються 10 кінокартин, випущених минулого року

У 2022 році пройде 94-а церемонія нагородження "Оскар", у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Престижна подія запланована на неділю, 27 березня о 20:00 вечора, і, відповідно, 28 березня о 01:00 за Гринвічем та о 02:00 за центральноєвропейським часом.

Традиційно головними вважаються номінації у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий фільм іноземною мовою", "Найкращий режисер", а також "Найкращий актор" та "Найкраща акторка". Загалом претендують на "Оскар-2022" 10 картин. Про них "Телеграф" сьогодні і розповість.

"Белфаст" (Belfast)

Британський драматичний фільм, знятий Кеннетом Браном за власним сценарієм. У головних ролях: Джуді Денч, Джеймі Дорнан, Кіран Хайндс, Каітріона Белфі та Джуд Хілл.

Фільм розповідає про життя сім’ї протестантів у Белфасті (Північна Ірландія) з погляду їх 9-річного сина Бадді на тлі заворушень у Белфасті, що відбувалися у 1969-1970 рр.

"CODA: У ритмі серця" (CODA)

Американський художній фільм режисера Сіан Хедер. Головну роль у ньому відіграла Емілія Джонс.

Героїня фільму – дівчинка, на ім'я Рубі Россі, яка проживає у маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат – глухі. Рубі хоче стати співачкою, але не може залишити сім’ю, де відіграє роль сурдоперекладача.

"Не дивіться вгору" (Don’t Look Up)

Американська комедія у жанрі політичної сатири, режисера Адама Маккея. У головних ролях: Дженніфер Лоуренс, Леонардо ді Капріо, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Гілл, Хімеш Патель, Аріана Гранде та Кід Каді.

Два астрономи повинні вирушити у великий медіа-тур, щоб попередити людство про наближення комети, яка знищить планету Земля.

"Сядь за кермо моєї машини"

Японський художній фільм режисера Рюсуке Хамагуті, екранізація оповідання Харукі Муракамі зі збірки "Чоловіки без жінок". Головну роль у фільмі виконав японський актор кіно та телебачення Хідетосі Нісідзіма ("Детектив Хаґуре Дзюндзе", "Падаюча камелія").

"Дюна" (Dune)

Американський фантастичний фільм Дені Вільньова за сценарієм Еріка Рота, Джона Спайтса та самого Вільньова. Це перша із двох запланованих частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта, яка охоплює приблизно першу половину книги.

До акторського складу фільму увійшли Тімоті Шаламе, Ребека Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Ремплінг, Джош Бролін, Дейв Батіста, Джейсон Момоа, Хав’єр Бардем та Стеллан Скашгорд.

Шляхетна сім’я виявляється втягнутою у війну за контроль над найціннішим надбанням галактики, тоді як її спадкоємця турбують бачення темного майбутнього.

"Король Річард" (King Richard)

Спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна. У головній ролі Вілл Сміт. Фільм розповідає про життя батька відомих тенісисток Вінус та Серени Вільямс.

"Лакрична піца" (Licorice Pizza)

Фільм американського сценариста та режисера Пола Томаса Андерсона. Головні ролі виконали Алана Хаїм, Купер Хоффман, Шон Пенн, Том Вейтс, Бредлі Купер та Бенні Сефді.

Події фільму розгортаються у сімдесятих роках у США, у Долині Сан-Фернандо. Головний герой підліток-актор стає відомим.

"Алея жаху" (Nightmare Alley)

Американський психологічний трилер, знятий режисером Гільєрмо дель Торо за мотивами однойменного роману Вільяма Ліндсей Грешама. У ролях Бредлі Купер, Кейт Бланшетт, Віллем Дефо, Тоні Коллетт, Річард Дженкінс, Рон Перлман, Руні Мара та Девід Стретейрн.

Шахрай, який пройшов шлях від працівника цирку до прославленого екстрасенса, зв’язується з психіатром, який прагне викрити його.

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"У руках пса" (The Power of the Dog)

Драматичний фільм режисерки та сценаристки Джейн Кемпіон за мотивами однойменного роману Томаса Севиджа. У ролях Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст, Джессі Племонс, Коді Сміт-Макфі, Томас Маккензі та Френсіс Конрой.

Харизматичний власник ранчо Філ Бербанк вселяє страх і благоговіння оточуючим. Коли його брат приводить додому нову дружину та її сина, Філ мучить їх доти, доки не опиняється перед можливістю кохання.

"Вестсайдська історія" (West Side Story)

Романтичний музичний фільм режисера Стівена Спілберґа. Стрічка є адаптацією бродвейського однойменного мюзиклу Леонарда Бернстайна та Стівена Сондхайма (1957). Головні ролі виконали Енсел Елгорт та Рейчел Зеглер, для якої стрічка стала дебютною у кар’єрі.

Нью-Йорк, кінець 1950-х. Історія протистояння двох вуличних банд і неможливого кохання юнака та дівчини з ворогуючих угруповань.

Нагадаємо, що український оскарівський комітет представив як фільм-кандидат на "Оскар" картину "Погані дороги" від режисерки Наталії Ворожбіт, однак у шортлист фільм, на жаль, не потрапив.