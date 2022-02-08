Оголошено номінантів на премію Оскар-2022: найкращі фільми та актори
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Американська кіноакадемія опублікувала перелік претендентів на престижну кінопремію.
У вівторок, 8 лютого, Американська кіноакадемія провела презентацію, під час якої було оголошено номінантів на премію "Оскар 2022". Зазначимо, що у 2022-му році головне шоу кіноіндустрії, яке пройде 27 березня в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі, відбудеться 94-го разу.
Після презентації на сайті кінопремії опублікували повний список претендентів на одну з найпрестижніших кінопремій у світі.
Варто зазначити, що за кількістю номінацій у лідери вийшла драма "Влада пса", постановниця якого Джейн Кемпіон стала першою в історії жінкою, яка номінована на "Оскар" за режисуру. Загалом фільм представлений у 11 різних категоріях. На другому місці виявилася картина "Дюна" Дені Вільнева з 10 номінаціями.
Зазначимо, що однією з претенденток на "Оскар" за найкращу жіночу роль стала зірка "Сутінків" Крістен Стюарт за роль принцеси Діани у драматичному фільмі "Спенсер".
Повний перелік номінантів на премію "Оскар"
- Кращий фільм
"Білфаст"
"CODA: Дитина глухих батьків"
"Не дивіться нагору"
"Сядь за кермо моєї машини"
"Дюна"
"Король Річард"
"Лакрична піца"
"Алея кошмарів"
"Влада пса"
"Вестсайдська історія"
- Найкращий режисер
Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца")
Кеннет Брана ("Белфаст")
Джейн Кемпіон ("Влада пса")
Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія")
Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини")
- Найкраща жіноча роль
Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
Олівія Колман ("Незнайома дочка")
Пенелопа Крус ("Паралельні матері")
Ніколь Кідман ("У ролі Рікардо")
Крістен Стюарт ("Спенсер")
- Найкраща чоловіча роль
Вілл Сміт ("Король Річард")
Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")
Дензел Вашингтон ("Макбет")
Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")
Хав’єр Бардем ("У ролі Рікардо")
- Найкраща жіноча роль другого плану
Джессі Баклі ("Незнайома дочка")
Аріана Дебоуз ("Вестсайдська історія")
Джуді Денч ("Белфаст")
Кірстен Данст ("Влада пса")
Анжаню Елліс ("Король Річард")
- Найкраща чоловіча роль другого плану
Дж. К. Сіммонс ("У ролі Рікардо")
Трой Костур ("CODA: Дитина глухих батьків")
Кіаран Хайндс ("Белфаст")
Джессі Племонс ("Влада пса")
Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")
- Найкращий фільм іноземною мовою
"Втеча"
"Рука Бога"
"Сядь за кермо моєї машини"
"Лунана"
"Гірша людина на світі"
- Найкращий анімаційний фільм
"Енканто"
"Лука"
"Мітчели проти машин"
"Райя та останній дракон"
"Втеча"
- Найкращий адаптований сценарій
"Дюна"
"CODA: Дитина глухих батьків"
"Сядь за кермо моєї машини"
"Незнайома дочка"
"Влада пса"
- Найкращий оригінальний сценарій
"Білфаст"
"Король Річард"
"Лакрична піца"
"Не дивіться нагору"
"Гірша людина на світі"
- Найкраща операторська робота
"Дюна"
"Вестсайдська історія"
"Алея кошмарів"
"Влада пса"
"Макбет"
- Найкраща робота художника-постановника
"Дюна"
"Алея кошмарів"
"Влада пса"
"Макбет"
"Вестсайдська історія"
- Найкращий звук
"Дюна"
"Білфаст"
"Не час вмирати"
"Вестсайдська історія"
"Влада пса"
- Найкращі візуальні ефекти
"Дюна"
"Головний герой"
"Шан-Чі"
"Людина-павук: Немає шляху додому"
"Не час вмирати"
- Найкращий саундтрек
"Дюна"
"Енканто"
"Не дивіться нагору"
"Паралельні матері"
"Влада пса"
- Краща пісня
"Be Alive" ("Король Річард")
"Dos Oruguitas" ("Енканто")
"Down to Joy" ("Белфаст")
"No Time To Die" ("Не час вмирати")
"Somehow You Do" ("Чотири добрі дні")
- Найкращий монтаж
"Не дивіться нагору"
"Дюна"
"Король Річард"
"Тік-так, бум!"
"Влада пса"
- Найкращий дизайн костюмів
"Дюна"
"Круелла"
"Сірано"
"Вестсайдська історія"
"Алея кошмарів"
- Найкращий грим
"Поїздка до Америки 2"
"Дім Гуччі"
"Круелла"
"Дюна"
"Очі Теммі Фей"
- Найкращий документальний фільм
Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul
Writing With Fire
- Найкращий короткометражний фільм
Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм
Boxballet
Robin Robin
The Windshild Wiper
Bestia
Affairs of the Art
Раніше "Телеграф" писав, що український оскарівський комітет представив як фільм-кандидат на "Оскар" картину "Погані дороги" від режисера Наталії Ворожбит.
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