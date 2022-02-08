Оголошено номінантів на премію Оскар-2022: найкращі фільми та актори

Американська кіноакадемія опублікувала перелік претендентів на престижну кінопремію.

У вівторок, 8 лютого, Американська кіноакадемія провела презентацію, під час якої було оголошено номінантів на премію "Оскар 2022". Зазначимо, що у 2022-му році головне шоу кіноіндустрії, яке пройде 27 березня в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі, відбудеться 94-го разу.

Після презентації на сайті кінопремії опублікували повний список претендентів на одну з найпрестижніших кінопремій у світі.

Варто зазначити, що за кількістю номінацій у лідери вийшла драма "Влада пса", постановниця якого Джейн Кемпіон стала першою в історії жінкою, яка номінована на "Оскар" за режисуру. Загалом фільм представлений у 11 різних категоріях. На другому місці виявилася картина "Дюна" Дені Вільнева з 10 номінаціями.

Зазначимо, що однією з претенденток на "Оскар" за найкращу жіночу роль стала зірка "Сутінків" Крістен Стюарт за роль принцеси Діани у драматичному фільмі "Спенсер".

Повний перелік номінантів на премію "Оскар"

Кращий фільм

"Білфаст" "CODA: Дитина глухих батьків" "Не дивіться нагору" "Сядь за кермо моєї машини" "Дюна" "Король Річард" "Лакрична піца" "Алея кошмарів" "Влада пса" "Вестсайдська історія"

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца") Кеннет Брана ("Белфаст") Джейн Кемпіон ("Влада пса") Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія") Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини")

Найкраща жіноча роль

Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей") Олівія Колман ("Незнайома дочка") Пенелопа Крус ("Паралельні матері") Ніколь Кідман ("У ролі Рікардо") Крістен Стюарт ("Спенсер")

Найкраща чоловіча роль

Вілл Сміт ("Король Річард") Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!") Дензел Вашингтон ("Макбет") Бенедикт Камбербетч ("Влада пса") Хав’єр Бардем ("У ролі Рікардо")

Найкраща жіноча роль другого плану

Джессі Баклі ("Незнайома дочка") Аріана Дебоуз ("Вестсайдська історія") Джуді Денч ("Белфаст") Кірстен Данст ("Влада пса") Анжаню Елліс ("Король Річард")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Дж. К. Сіммонс ("У ролі Рікардо") Трой Костур ("CODA: Дитина глухих батьків") Кіаран Хайндс ("Белфаст") Джессі Племонс ("Влада пса") Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")

Найкращий фільм іноземною мовою

"Втеча" "Рука Бога" "Сядь за кермо моєї машини" "Лунана" "Гірша людина на світі"

Найкращий анімаційний фільм

"Енканто" "Лука" "Мітчели проти машин" "Райя та останній дракон" "Втеча"

Найкращий адаптований сценарій

"Дюна" "CODA: Дитина глухих батьків" "Сядь за кермо моєї машини" "Незнайома дочка" "Влада пса"

Найкращий оригінальний сценарій

"Білфаст" "Король Річард" "Лакрична піца" "Не дивіться нагору" "Гірша людина на світі"

Найкраща операторська робота

"Дюна" "Вестсайдська історія" "Алея кошмарів" "Влада пса" "Макбет"

Найкраща робота художника-постановника

"Дюна" "Алея кошмарів" "Влада пса" "Макбет" "Вестсайдська історія"

Найкращий звук

"Дюна" "Білфаст" "Не час вмирати" "Вестсайдська історія" "Влада пса"

Найкращі візуальні ефекти

"Дюна" "Головний герой" "Шан-Чі" "Людина-павук: Немає шляху додому" "Не час вмирати"

Найкращий саундтрек

"Дюна" "Енканто" "Не дивіться нагору" "Паралельні матері" "Влада пса"

Краща пісня

"Be Alive" ("Король Річард") "Dos Oruguitas" ("Енканто") "Down to Joy" ("Белфаст") "No Time To Die" ("Не час вмирати") "Somehow You Do" ("Чотири добрі дні")

Найкращий монтаж

"Не дивіться нагору" "Дюна" "Король Річард" "Тік-так, бум!" "Влада пса"

Найкращий дизайн костюмів

"Дюна" "Круелла" "Сірано" "Вестсайдська історія" "Алея кошмарів"

Найкращий грим

"Поїздка до Америки 2" "Дім Гуччі" "Круелла" "Дюна" "Очі Теммі Фей"

Найкращий документальний фільм

Ascension Attica Flee Summer of Soul Writing With Fire

Найкращий короткометражний фільм

Ala Kachuu — Take and Run The Dress The Long Goodbye On My Mind Please Hold

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Boxballet Robin Robin The Windshild Wiper Bestia Affairs of the Art

Раніше "Телеграф" писав, що український оскарівський комітет представив як фільм-кандидат на "Оскар" картину "Погані дороги" від режисера Наталії Ворожбит.