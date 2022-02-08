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Объявлены номинанты на премию Оскар-2022: лучшие фильмы и актеры

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Все фильмы, которые представлены на "Оскаре" были выпущены в 2021 году Новость обновлена 08 февраля 2022, 16:55
Все фильмы, которые представлены на "Оскаре" были выпущены в 2021 году

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на престижную кинопремию.

Во вторник, 8 февраля, Американская киноакадемия провела презентацию, в ходе которой были объявлены номинанты на премию "Оскар 2022". Отметим, что в 2022-м году главное шоу киноиндустрии, которое пройдет 27 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, состоится в 94-й раз.

После презентации, на сайте кинопремии опубликовали полный список претендентов на одну из самых престижных кинопремий в мире.

Стоит отметить, что по количеству номинаций в лидеры вышла драма "Власть пса", постановщица которого Джейн Кэмпион стала первой в истории женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссуру. Всего фильм представлен в 11 разных категориях. На втором месте оказалась картина "Дюна" Дени Вильнёва с 10-ю номинациями.

Отметим, что одной из претенденток на "Оскар" за лучшую женскую роль, стала звезда "Сумерек" Кристен Стюарт за роль принцессы Дианы в драматическом фильме "Спенсер".

Полный список номинантов на премию "Оскар"

  • Лучший фильм

"Белфаст"

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

"Не смотрите наверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

  • Лучший режиссёр

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины")

  • Лучшая женская роль

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Пенелопа Крус ("Параллельные матери")

Николь Кидман ("В роли Рикардо")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

  • Лучшая мужская роль

Уилл Смит ("Король Ричард")

Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")

Дензел Вашингтон ("Макбет")

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")

Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")

  • Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")

Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")

Джуди Денч ("Белфаст")

Кирстен Данст ("Власть пса")

Анжаню Эллис ("Король Ричард")

  • Лучшая мужская роль второго плана

Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо")

Трой Костур ("CODA: Ребёнок глухих родителей")

Киаран Хайндс ("Белфаст")

Джесси Племонс ("Власть пса")

Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

  • Лучший фильм на иностранном языке

"Побег"

"Рука бога"

"Сядь за руль моей машины"

"Лунана"

"Худший человек на свете"

  • Лучший анимационный фильм

"Энканто"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

"Побег"

  • Лучший адаптированный сценарий

"Дюна"

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

"Сядь за руль моей машины"

"Незнакомая дочь"

"Власть пса"

  • Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите наверх"

"Худший человек на свете"

  • Лучшая операторская работа

"Дюна"

"Вестсайдская история"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Макбет"

  • Лучшая работа художника-постановщика

"Дюна"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Макбет"

"Вестсайдская история"

  • Лучший звук

"Дюна"

"Белфаст"

"Не время умирать"

"Вестсайдская история"

"Власть пса"

  • Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Главный герой"

"Шан-Чи"

"Человек-паук: Нет пути домой"

"Не время умирать"

  • Лучший саундтрек

"Дюна"

"Энканто"

"Не смотрите наверх"

"Параллельные матери"

"Власть пса"

  • Лучшая песня

"Be Alive" ("Король Ричард")

"Dos Oruguitas" ("Энканто")

"Down to Joy" ("Белфаст")

"No Time To Die" ("Не время умирать")

"Somehow You Do" ("Четыре хороших дня")

  • Лучший монтаж

"Не смотрите наверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Тик-так, бум!"

"Власть пса"

  • Лучший дизайн костюмов

"Дюна"

"Круэлла"

"Сирано"

"Вестсайдская история"

"Аллея кошмаров"

  • Лучший грим

"Поездка в Америку 2"

"Дом Гуччи"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тэмми Фей"

  • Лучший документальный фильм

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

  • Лучший короткометражный фильм

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

  • Лучший анимационный короткометражный фильм

Boxballet

Robin Robin

The Windshild Wiper

Bestia

Affairs of the Art

Ранее "Телеграф" писал, что украинский оскаровский комитет представил в качестве фильма-кандидата на "Оскар" картину "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит.

Теги:
#Кинопремия #Оскар #Кинопремия "Оскар"
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