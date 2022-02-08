Объявлены номинанты на премию Оскар-2022: лучшие фильмы и актеры
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Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на престижную кинопремию.
Во вторник, 8 февраля, Американская киноакадемия провела презентацию, в ходе которой были объявлены номинанты на премию "Оскар 2022". Отметим, что в 2022-м году главное шоу киноиндустрии, которое пройдет 27 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, состоится в 94-й раз.
После презентации, на сайте кинопремии опубликовали полный список претендентов на одну из самых престижных кинопремий в мире.
Стоит отметить, что по количеству номинаций в лидеры вышла драма "Власть пса", постановщица которого Джейн Кэмпион стала первой в истории женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссуру. Всего фильм представлен в 11 разных категориях. На втором месте оказалась картина "Дюна" Дени Вильнёва с 10-ю номинациями.
Отметим, что одной из претенденток на "Оскар" за лучшую женскую роль, стала звезда "Сумерек" Кристен Стюарт за роль принцессы Дианы в драматическом фильме "Спенсер".
Полный список номинантов на премию "Оскар"
- Лучший фильм
"Белфаст"
"CODA: Ребёнок глухих родителей"
"Не смотрите наверх"
"Сядь за руль моей машины"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Лакричная пицца"
"Аллея кошмаров"
"Власть пса"
"Вестсайдская история"
- Лучший режиссёр
Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")
Кеннет Брана ("Белфаст")
Джейн Кэмпион ("Власть пса")
Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины")
- Лучшая женская роль
Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей")
Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
Николь Кидман ("В роли Рикардо")
Кристен Стюарт ("Спенсер")
- Лучшая мужская роль
Уилл Смит ("Король Ричард")
Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
Дензел Вашингтон ("Макбет")
Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")
Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")
- Лучшая женская роль второго плана
Джесси Бакли ("Незнакомая дочь")
Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история")
Джуди Денч ("Белфаст")
Кирстен Данст ("Власть пса")
Анжаню Эллис ("Король Ричард")
- Лучшая мужская роль второго плана
Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо")
Трой Костур ("CODA: Ребёнок глухих родителей")
Киаран Хайндс ("Белфаст")
Джесси Племонс ("Власть пса")
Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
- Лучший фильм на иностранном языке
"Побег"
"Рука бога"
"Сядь за руль моей машины"
"Лунана"
"Худший человек на свете"
- Лучший анимационный фильм
"Энканто"
"Лука"
"Митчеллы против машин"
"Райя и последний дракон"
"Побег"
- Лучший адаптированный сценарий
"Дюна"
"CODA: Ребёнок глухих родителей"
"Сядь за руль моей машины"
"Незнакомая дочь"
"Власть пса"
- Лучший оригинальный сценарий
"Белфаст"
"Король Ричард"
"Лакричная пицца"
"Не смотрите наверх"
"Худший человек на свете"
- Лучшая операторская работа
"Дюна"
"Вестсайдская история"
"Аллея кошмаров"
"Власть пса"
"Макбет"
- Лучшая работа художника-постановщика
"Дюна"
"Аллея кошмаров"
"Власть пса"
"Макбет"
"Вестсайдская история"
- Лучший звук
"Дюна"
"Белфаст"
"Не время умирать"
"Вестсайдская история"
"Власть пса"
- Лучшие визуальные эффекты
"Дюна"
"Главный герой"
"Шан-Чи"
"Человек-паук: Нет пути домой"
"Не время умирать"
- Лучший саундтрек
"Дюна"
"Энканто"
"Не смотрите наверх"
"Параллельные матери"
"Власть пса"
- Лучшая песня
"Be Alive" ("Король Ричард")
"Dos Oruguitas" ("Энканто")
"Down to Joy" ("Белфаст")
"No Time To Die" ("Не время умирать")
"Somehow You Do" ("Четыре хороших дня")
- Лучший монтаж
"Не смотрите наверх"
"Дюна"
"Король Ричард"
"Тик-так, бум!"
"Власть пса"
- Лучший дизайн костюмов
"Дюна"
"Круэлла"
"Сирано"
"Вестсайдская история"
"Аллея кошмаров"
- Лучший грим
"Поездка в Америку 2"
"Дом Гуччи"
"Круэлла"
"Дюна"
"Глаза Тэмми Фей"
- Лучший документальный фильм
Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul
Writing With Fire
- Лучший короткометражный фильм
Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
- Лучший анимационный короткометражный фильм
Boxballet
Robin Robin
The Windshild Wiper
Bestia
Affairs of the Art
Ранее "Телеграф" писал, что украинский оскаровский комитет представил в качестве фильма-кандидата на "Оскар" картину "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит.
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