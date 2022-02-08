Объявлены номинанты на премию Оскар-2022: лучшие фильмы и актеры

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на престижную кинопремию.

Во вторник, 8 февраля, Американская киноакадемия провела презентацию, в ходе которой были объявлены номинанты на премию "Оскар 2022". Отметим, что в 2022-м году главное шоу киноиндустрии, которое пройдет 27 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, состоится в 94-й раз.

После презентации, на сайте кинопремии опубликовали полный список претендентов на одну из самых престижных кинопремий в мире.

Стоит отметить, что по количеству номинаций в лидеры вышла драма "Власть пса", постановщица которого Джейн Кэмпион стала первой в истории женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссуру. Всего фильм представлен в 11 разных категориях. На втором месте оказалась картина "Дюна" Дени Вильнёва с 10-ю номинациями.

Отметим, что одной из претенденток на "Оскар" за лучшую женскую роль, стала звезда "Сумерек" Кристен Стюарт за роль принцессы Дианы в драматическом фильме "Спенсер".

Полный список номинантов на премию "Оскар"

Лучший фильм

"Белфаст" "CODA: Ребёнок глухих родителей" "Не смотрите наверх" "Сядь за руль моей машины" "Дюна" "Король Ричард" "Лакричная пицца" "Аллея кошмаров" "Власть пса" "Вестсайдская история"

Лучший режиссёр

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца") Кеннет Брана ("Белфаст") Джейн Кэмпион ("Власть пса") Стивен Спилберг ("Вестсайдская история") Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины")

Лучшая женская роль

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей") Оливия Колман ("Незнакомая дочь") Пенелопа Крус ("Параллельные матери") Николь Кидман ("В роли Рикардо") Кристен Стюарт ("Спенсер")

Лучшая мужская роль

Уилл Смит ("Король Ричард") Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!") Дензел Вашингтон ("Макбет") Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса") Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли ("Незнакомая дочь") Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история") Джуди Денч ("Белфаст") Кирстен Данст ("Власть пса") Анжаню Эллис ("Король Ричард")

Лучшая мужская роль второго плана

Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо") Трой Костур ("CODA: Ребёнок глухих родителей") Киаран Хайндс ("Белфаст") Джесси Племонс ("Власть пса") Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучший фильм на иностранном языке

"Побег" "Рука бога" "Сядь за руль моей машины" "Лунана" "Худший человек на свете"

Лучший анимационный фильм

"Энканто" "Лука" "Митчеллы против машин" "Райя и последний дракон" "Побег"

Лучший адаптированный сценарий

"Дюна" "CODA: Ребёнок глухих родителей" "Сядь за руль моей машины" "Незнакомая дочь" "Власть пса"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст" "Король Ричард" "Лакричная пицца" "Не смотрите наверх" "Худший человек на свете"

Лучшая операторская работа

"Дюна" "Вестсайдская история" "Аллея кошмаров" "Власть пса" "Макбет"

Лучшая работа художника-постановщика

"Дюна" "Аллея кошмаров" "Власть пса" "Макбет" "Вестсайдская история"

Лучший звук

"Дюна" "Белфаст" "Не время умирать" "Вестсайдская история" "Власть пса"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна" "Главный герой" "Шан-Чи" "Человек-паук: Нет пути домой" "Не время умирать"

Лучший саундтрек

"Дюна" "Энканто" "Не смотрите наверх" "Параллельные матери" "Власть пса"

Лучшая песня

"Be Alive" ("Король Ричард") "Dos Oruguitas" ("Энканто") "Down to Joy" ("Белфаст") "No Time To Die" ("Не время умирать") "Somehow You Do" ("Четыре хороших дня")

Лучший монтаж

"Не смотрите наверх" "Дюна" "Король Ричард" "Тик-так, бум!" "Власть пса"

Лучший дизайн костюмов

"Дюна" "Круэлла" "Сирано" "Вестсайдская история" "Аллея кошмаров"

Лучший грим

"Поездка в Америку 2" "Дом Гуччи" "Круэлла" "Дюна" "Глаза Тэмми Фей"

Лучший документальный фильм

Ascension Attica Flee Summer of Soul Writing With Fire

Лучший короткометражный фильм

Ala Kachuu — Take and Run The Dress The Long Goodbye On My Mind Please Hold

Лучший анимационный короткометражный фильм

Boxballet Robin Robin The Windshild Wiper Bestia Affairs of the Art

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