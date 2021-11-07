Принцеса Діана оцінила б: з’явилися нові кадри з фільму "Спенсер" із Крістен Стюарт (фото)

Зірка "Сутінків" втілила роль матері принців Вільяма та Гаррі

Американська актриса Крістен Стюарт, яка нещодавно розповіла про своє майбутнє одруження зі сценаристкою Ділан Мейєр, знову постала в образі принцеси Уельської — Діани Френсіс Спенсер, колишньої дружини принца Чарльза та матері принців Вільяма та Гаррі.

31-річна знаменитість зіграла саму леді Ді, яка загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року у Парижі.

Сюжет фільму "Спенсер" сконцентрований на трьох різдвяних днях, коли принцеса Діана вирішила розірвати свої стосунки з королівською родиною. Прем’єра автобіографічної стрічки відбулася у вересні 2021 року на Венеціанському кінофестивалі. В Україні фільм вийде 9 грудня 2021 року.

Окрім Крістен Стюарт у картині зіграли Тімоті Сполл ("Гаррі Поттер"), Саллі Хокінс ("Форма води"), Шон Харріс ("Легенда про Зеленого лицаря"). Режисером став чилієць Пабло Ларраїн ("Джекі", "Історія Лізі"), а сценаристом — Стівен Найт ("Гострі козирки", "Сьомий син").

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хрещеник принцеси Діани, принц Греції Філіппос втретє одружився зі своєю коханою.