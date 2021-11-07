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Принцеса Діана оцінила б: з’явилися нові кадри з фільму "Спенсер" із Крістен Стюарт (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прем’єра автобіографічного фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" відбудеться у грудні Новина оновлена 07 листопада 2021, 10:02
Прем’єра автобіографічного фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" відбудеться у грудні

Зірка "Сутінків" втілила роль матері принців Вільяма та Гаррі

Американська актриса Крістен Стюарт, яка нещодавно розповіла про своє майбутнє одруження зі сценаристкою Ділан Мейєр, знову постала в образі принцеси Уельської — Діани Френсіс Спенсер, колишньої дружини принца Чарльза та матері принців Вільяма та Гаррі.

31-річна знаменитість зіграла саму леді Ді, яка загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року у Парижі.

Сюжет фільму "Спенсер" сконцентрований на трьох різдвяних днях, коли принцеса Діана вирішила розірвати свої стосунки з королівською родиною. Прем’єра автобіографічної стрічки відбулася у вересні 2021 року на Венеціанському кінофестивалі. В Україні фільм вийде 9 грудня 2021 року.

Окрім Крістен Стюарт у картині зіграли Тімоті Сполл ("Гаррі Поттер"), Саллі Хокінс ("Форма води"), Шон Харріс ("Легенда про Зеленого лицаря"). Режисером став чилієць Пабло Ларраїн ("Джекі", "Історія Лізі"), а сценаристом — Стівен Найт ("Гострі козирки", "Сьомий син").

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хрещеник принцеси Діани, принц Греції Філіппос втретє одружився зі своєю коханою.

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#Крістен Стюарт #Спенсер
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