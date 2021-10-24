Хрещений син принцеси Діани одружився втретє на одній і тій же жінці

35-річний Філіппос і 34-річна Ніна Флор зіграли вже третє весілля.

У суботу, 23 жовтня, 35-річний принц Греції Філіппос пов’язав себе тенетами шлюбу з дочкою швейцарського мільярдера Томаса Флора — Ніною Флор. Церемонія одруження пройшла в головному Кафедральному соборі в Афінах.

У мережі вже можна побачити безліч знімків з королівського весілля.

Ніна Флор для церемонії вибрала пишне, біле дизайнерське плаття від Віржінії Виар з довгим шлейфом і елегантним декольте. На голові у нареченої красувалася довга фата і тіара з діамантами.

Відзначимо, що на весіллі була присутня велика кількість представників монарших сімей: король Костянтин II, який є хрещеним батьком принца Вільяма, зі своєю дружиною Анною-Марією, принцеса Євгенія, принцеса Беатріс, принц Крістіан Ганноверський, і інші члени королівської сім’ї.

Додамо, що це вже третє весілля Філіппоса і Ніни. Вперше молодята побралися на дуже інтимній церемонії на швейцарському гірськолижному курорті Санкт-Моріц в грудні 2020 року.

"Тільки що одружилися", — написала в той час Ніна у себе на сторінці в Instagram.

Пізніше вони знову відсвяткували своє весілля скромним заходом в британському графстві Кембриджшир.

Раніше, "Телеграф" писав, що королева Великобританії була госпіталізована. Єлизавета II провела ніч в лікарні, адже монарх почуває себе "виснаженою" після напруженого графіка.