Провела ніч в лікарні: що відомо про стан здоров’я 95-річної Єлизавети II

Джерело, близьке до королівської сім’ї заявило, що монарх "виснажена"

Королева Єлизавета II рідко пропускає важливі зустрічі. Тому, коли це відбувається, у преси відразу виникає питання: "Наскільки серйозна ситуація?". Минулої середи, 20 жовтня, королева скасувала свій робочий візит до Північної Ірландії і вирішила залишитися в Віндзорському замку.

Палац швидко розвіяв побоювання з приводу здоров’я Єлизавети, коли джерело, близьке до палацу, сказало CNN, що вона була в "гарному настрої". За його словами, королева відпочивала в Віндзорському замку. Однак у четвер ввечері, 21 жовтня, британський таблоїд The Sun повідомив, що Її Величність провела ніч в лікарні, і палац був змушений підтвердити, що це правда.

"Після того, як лікар порадив їй відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх обстежень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в гарному настрої", — сказав у четвер представник палацу. Джерело в Букінгемському палаці розповіло, що ночівля була викликана практичними міркуваннями. У той час про це не було оголошено, оскільки монарх має право на недоторканність приватного життя.

Інше джерело, близьке до королеви, передає Daily Express, сказало, що Єлизавета II відчуває себе "виснаженою" після напруженого графіка, заповненого обідами і вечерями перед її перебуванням в лікарні.

Палац намагається керувати інформацією, яку він публікує, щоб люди не надто турбувалися, але деякі можуть задатися питанням, чи говорять їм всю правду. Так, британці стурбовані тим, що 95-річний монарх бере на себе занадто багато королівський зобов’язань. А минулого тижня увагу привернуло рішення королеви вперше використати тростину.

Єлизавета II припинила тривалі поїздки за кордон і передала деякі обов’язки іншим членам сім’ї, але продовжує багато подорожувати по Великобританії. Як повідомляє CNN, з 1 по 19 жовтня королева подолала понад 1000 кілометрів. Це багато для будь-якого літньої людини.

Нагадаємо, що в серпні 2021 королева Великобританії Єлизавета II провела відпочинок в Шотландії в маєтоку Балморал. Це улюблене місце Її Величності, де вона може провести час з онуками не відволікаючись на свої королівські зобов’язання.