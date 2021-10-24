Провела ночь в больнице: что известно о состоянии здоровья 95-летней Елизаветы II

Источник, близкий к королевской семьи заявил, что монарх "измотана"

Королева Елизавета II редко пропускает важные встречи. Поэтому, когда это происходит, у прессы сразу возникает вопрос: "Насколько серьезна ситуация?". В прошлую среду, 20 октября, королева отменила свой рабочий визит в Северную Ирландию и решила остаться в Виндзорском замке.

Дворец быстро развеял опасения по поводу здоровья Елизаветы, когда источник, близкий ко дворцу, сказал CNN, что она была в "хорошем настроении". По его словам, королева отдыхала в Виндзорском замке. Однако в четверг вечером, 21 октября, британский таблоид The Sun сообщил, что Ее Величество провела ночь в больнице, и дворец был вынужден подтвердить, что это правда.

"После того, как врач посоветовал ей отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных обследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", — сказал в четверг представитель дворца. Источник в Букингемском дворце рассказал, что ночевка была вызвана практическими соображениями. В то время об этом не было объявлено, поскольку монарх имеет право на неприкосновенность частной жизни.

Другой источник, близкий к королеве, передает Daily Express, сказал, что Елизавета II чувствует себя "измотанной" после напряженного графика, заполненного обедами и ужинами перед ее пребыванием в больнице.

Дворец пытается управлять информацией, которую он публикует, чтобы люди не слишком беспокоились, но некоторые могут задаться вопросом, говорят ли им всю правду. Так, британцы обеспокоены тем, что 95-летний монарх берет на себя слишком много королевский обязательств. А на прошлой неделе внимание привлекло решение королевы впервые использовать трость.

Елизавета II прекратила длительные поездки за границу и передала некоторые обязанности другим членам семьи, но продолжает много путешествовать по Великобритании. Как сообщает CNN, с 1 по 19 октября королева преодолела более 1000 километров. Это много для любого пожилого человека.

Напомним, что в августе 2021 года королева Великобритании Елизавета II провела отдых в Шотландии в поместье Балморал. Это любимое место Ее Величества, где она может провести время с внуками не отвлекаясь на свои королевские обязательства.