"Диявол" і "маленький монстр": за що принцесу Діану не злюбив власний персонал

Леді Ді порівняли зі своєю невісткою Меган Маркл

Біографії принцеси Діани і Меган Маркл стають більш схожими. Дві найвпливовіші жінки піддалися однаковій увазі як всередині, так і за межами палацу, вони навіть зіткнулися з одними і тими ж звинуваченнями у жорстокому поводженні зі своїм персоналом.

Так, королівський біограф леді Ді Ендрю Мортон розповів, що принцеса теж стикалася з подібними випробуваннями. Про це пише The News International.

"Діану звинувачували камердинер, охоронець і особистий секретар принца Чарльза. За лічені місяці Діана з казкової принцеси перетворилася в "диявола" і "маленького монстра ", — говорить біограф.

Принцеса Уельська також заявляла: "Я не несу відповідальності за жодні звільнення. Я просто не звільняю людей".

Нагадаємо, що принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року в Парижі. В 2021 році принци Вільям і Гаррі урочисто відкрили пам’ятник своій покійної матері. В цьому році леді Ді мало б виповниться 60 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кінокомпанія Neon випустила перший трейлер до біографічного фільму про Діану під назвою "Спенсер". Роль принцеси виконала американська актриса Крістен Стюарт.