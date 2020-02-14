СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь персонал в Лондоне

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские уже определились с местом проживания, ведь в Лондоне они уволили всех своих помощников.

Кажется, герцоги Сассекские стали самой обсуждаемой парой года. После резонансного отказа от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл не прекращают удивлять общественность своими решениями. Журналисты западных СМИ узнали, что супруги решили уволить всех помощников в Великобритании.

Еще в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале , что хотят жить на две страны – в Великобритании и Канаде. Пара, которая устала от буллинга в прессе и сети, сложила свои королевские полномочия.

По данным СМИ, 15 британцев потеряли работу из-за решения супругов. В частности, личный секретарь пары Фиона Макилвем, глава по связям с общественностью Сара Латем и ее помощница Марна Гаффни. Увольнение состоялось без шума и скандалов, а работники узнали о так называемом "Мегзите" накануне оглашения заявления. Как и весь мир, команда была шокирована от неожиданного решения.

У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданы им, понимают и уважают принятое ими решение, – рассказали инсайдеры.

И долго безработными помощницы герцогов Сассекских не были: источники утверждают, что им предложили другие должности в Букингемском дворце. На новое место работы они перешли сразу после того, как Гарри и Меган покинули Великобританию и поселились в Канаде.

Сейчас спикеры королевы Елизаветы II не комментируют кадровые вопросы. Однако уверяют журналистов, что Ее Величество все держит под контролем, поэтому знает об увольнении помощников Гарри и Меган.

Как известно, многие работники жаловались на нестерпимый характер Меган Маркл. Недавно правоохранители из Скотленд-Ярда, которые переехали с супругами в Канаду, жаловались на условия труда. По данным инсайдеров, полицейские, которые круглосуточно охраняют Гарри и Меган, превратились в курьеров и домработниц. Супруги злоупотребляют своим положением, заставляя мужчин выносить мусор, ходить за покупками в магазин и доставлять еду в имение. От этого полицейские не в восторге и планируют уволиться, оставив герцогов Сассекских без охраны.

Ранее частный пилот королевской семьи Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее королевских капризов, – СМИ также заявлял, что превратился в обычного курьера. Даже ночью мужчину будили, чтобы доставить тогда еще беременной Меган Маркл продукты. После десятков лет работы с королевской семьей пилот уволился.