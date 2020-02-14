Скачать
Пятница, 14.02.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
Война на Донбассе: Участники Мюнхенской конференции дали 12 советов
Война на Донбассе: Участники Мюнхенской конференции дали 12 советов
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь персонал в Лондоне

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь персонал в Лондоне
14:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские уже определились с местом проживания, ведь в Лондоне они уволили всех своих помощников.

Кажется, герцоги Сассекские стали самой обсуждаемой парой года. После резонансного отказа от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл не прекращают удивлять общественность своими решениями. Журналисты западных СМИ узнали, что супруги решили уволить всех помощников в Великобритании.

Еще в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале , что хотят жить на две страны – в Великобритании и Канаде. Пара, которая устала от буллинга в прессе и сети, сложила свои королевские полномочия. 

По данным СМИ, 15 британцев потеряли работу из-за решения супругов. В частности, личный секретарь пары Фиона Макилвем, глава по связям с общественностью Сара Латем и ее помощница Марна Гаффни. Увольнение состоялось без шума и скандалов, а работники узнали о так называемом "Мегзите" накануне оглашения заявления. Как и весь мир, команда была шокирована от неожиданного решения.

У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданы им, понимают и уважают принятое ими решение, – рассказали инсайдеры.

И долго безработными помощницы герцогов Сассекских не были: источники утверждают, что им предложили другие должности в Букингемском дворце. На новое место работы они перешли сразу после того, как Гарри и Меган покинули Великобританию и поселились в Канаде.

Меган Маркл опубликовала видео своего интервью британскому Vogue

Сейчас спикеры королевы Елизаветы II не комментируют кадровые вопросы. Однако уверяют журналистов, что Ее Величество все держит под контролем, поэтому знает об увольнении помощников Гарри и Меган.

Как известно, многие работники жаловались на нестерпимый характер Меган Маркл. Недавно правоохранители из Скотленд-Ярда, которые переехали с супругами в Канаду, жаловались на условия труда. По данным инсайдеров, полицейские, которые круглосуточно охраняют Гарри и Меган, превратились в курьеров и домработниц. Супруги злоупотребляют своим положением, заставляя мужчин выносить мусор, ходить за покупками в магазин и доставлять еду в имение. От этого полицейские не в восторге и планируют уволиться, оставив герцогов Сассекских без охраны.

Ранее частный пилот королевской семьи Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее королевских капризов, – СМИ также заявлял, что превратился в обычного курьера. Даже ночью мужчину будили, чтобы доставить тогда еще беременной Меган Маркл продукты. После десятков лет работы с королевской семьей пилот уволился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Мега Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
05 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Лукашенко о недопоставках нефти из РФ: Отберем из транзитной трубы
Лукашенко о недопоставках нефти из РФ: Отберем из транзитной трубы
Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Кабмин выделил 4,5 миллиона на эвакуацию украинцев из Китая
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь