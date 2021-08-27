Діана знає правила гри: в мережі з’явився дебютний трейлер байопіку про принцесу Уельську (відео)

Кінокомпанія Neon представила перший трейлер біографічної драми про життя принцеси Діани під назвою "Спенсер".

Після оприлюднення першого фото зі зйомок байопіку про принцесу Уельську Діану Спенсер, в мережі з’явився довгоочікуваний дебютний трейлер картини, яку зняв режисер Пабло Ларраін.

Фільм покаже, яким було життя матері принців Вільяма і Гаррі в період розлучення і принцом Чарльзом. На тлі святкування Різдва, глядач побачить переживання принцеси з приводу зради чоловіка і її нелегке рішення про розлучення.

Нагадаємо, що головну роль в байопіку зіграла зірка "Сутінків" Крістен Стюарт.

Прем’єра драми "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" в українських кінотеатрах намічена на 9 грудня 2021 року.

Раніше, "Телеграф" писав, що королева Великобританії Єлизавета II вирішила дати відсіч нападам від принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, і подати на пару в суд.