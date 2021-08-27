Рус

Діана знає правила гри: в мережі з’явився дебютний трейлер байопіку про принцесу Уельську (відео)

Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Діана знає правила гри: в мережі з’явився дебютний трейлер байопіку про принцесу Уельську (відео) Новина оновлена 27 серпня 2021, 12:40
Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани. Фото twitter

Кінокомпанія Neon представила перший трейлер біографічної драми про життя принцеси Діани під назвою "Спенсер".

Після оприлюднення першого фото зі зйомок байопіку про принцесу Уельську Діану Спенсер, в мережі з’явився довгоочікуваний дебютний трейлер картини, яку зняв режисер Пабло Ларраін.

Фільм покаже, яким було життя матері принців Вільяма і Гаррі в період розлучення і принцом Чарльзом. На тлі святкування Різдва, глядач побачить переживання принцеси з приводу зради чоловіка і її нелегке рішення про розлучення.

Нагадаємо, що головну роль в байопіку зіграла зірка "Сутінків" Крістен Стюарт.

Прем’єра драми "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" в українських кінотеатрах намічена на 9 грудня 2021 року.

Раніше, "Телеграф" писав, що королева Великобританії Єлизавета II вирішила дати відсіч нападам від принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, і подати на пару в суд.

Український Іл-76 вивіз з Кабула 266 осіб і повернувся за черговими пасажирами
Світ
Український Іл-76 вивіз з Кабула 266 осіб і повернувся за черговими пасажирами
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Український Іл-76 вивіз з Кабула 266 осіб і повернувся за черговими пасажирами
Український Іл-76 вивіз з Кабула 266 осіб і повернувся за черговими пасажирами
Дата публікації
Категорія
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Категорія
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дата публікації
Категорія
Зеленський зміг завершити проблемний політ до Кишинева: подробиці
Зеленський зміг завершити проблемний політ до Кишинева: подробиці
Дата публікації
Категорія
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"