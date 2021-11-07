Принцесса Диана оценила бы: появились новые кадры из фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт (фото)
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Звезда "Сумерек" воплотила роль матери принцев Уильяма и Гарри
Американская актриса Кристен Стюарт, которая недавно рассказала о своей скорой женитьбе со сценаристкой Дилан Мейер, вновь предстала в образе принцессы Уэльской — Дианы Фрэнсис Спенсер, бывшей супруги принца Чарльза и матери принцев Уильяма и Гарри.
31-летняя знаменитость сыграла саму леди Ди, которая погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже.
Сюжет фильма "Спенсер" сконцентрирован на трех рождественских днях, в которые принцесса Диана решила разорвать свои отношения с королевской семьей. Премьера автобиографичной ленты состоялась в сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале. В Украине фильм выйдет 9 декабря 2021 года.
Кроме Кристен Стюарт в картине сыграли Тимоти Сполл ("Гарри Поттер"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Шон Харрис ("Легенда о Зеленом рыцаре"). Режиссером стал чилиец Пабло Ларраин ("Джеки", "История Лизи"), а сценаристом — Стивен Найт ("Острые козирьки", "Седьмой сын").
Ранее "Телеграф" сообщал, что крестник принцессы Дианы, принц Греции Филиппос в третий раз женился на своей возлюбленной.
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