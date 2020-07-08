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Актор Джуд Лоу зіграє Пітера Пена

Актор Джуд Лоу зіграє Пітера Пена
15:15 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Голлівудський актор Джуд Лоу не скаржиться на відсутність роботи. Щороку він знімається в успішних телепроєктах, які додають йому не тільки капітали, але й популярності. Тепер Джуд Лоу веде перемовини Disney, щоб постати у новому фільмі про Пітера Пена.

За даними журналу Variety, знаменитий красень може перевтілитись у головного лиходія стрічки про Пітера Пена – Капітана Гака. І, мабуть, ця роль сподобалась Джуду Лоу, адже в іншому випадку він би одразу відмовився від проєкту Disney. За даними ЗМІ, контракт на співпрацю актор ще не підписав. 

Відомо, що новий фільм стане кіноадаптацією класичного мультфільму 1953 року. Анімаційна стрічка стала однією з найуспішніших в історії Disney, тому й не дивно, що її захотіли екранізувати навіть після невдалих фільмів про Пітера Пена. 

Режисером стане Девід Лоурі, відомий за сімейним фентезі "Піт і його дракон". Сценарій він вже встиг розробити спільно з Тобі Хелбруксом, тому все готове до початку знімального процесу. 

Персонаж Капітана Гака добре відомий любителям сімейних фільмів. Як і в книзі про Пітера Пена, так і в серії фільмів, він постає перед глядачами як злий та хитрий ватажок піратів з острова Неверленд. 

Одним з перших, хто перевтілився у лиходія та суперника Пітера Пена, був актор Джастін Гоффман. Він постав у фільмі Капітан Гак, що вийшов на екрани у 1991 році.

Вже у 2003 році персонаж повернувся на екрани у стрічці "Пітер Пен". Тут лиходія майстерно зіграв Джейсон Айзекс. 

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Побачити ватажка піратів можна і в серіалі "Якось в казці". Перші епізоди телепроєкту вийшли на екран у 2011 році. Капітана Гака там зіграв Колін О'Донохью. Вперше цей персонаж осучаснили, що сподобалось глядачам серіалу. 

У новій стрічці 2015 року Капітан Гак постав завдяки актору Гарретту Гедлунду. І, варто зазначити, цей образ найближчий до Джуда Лоу. 

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Дисней, Джуд Лоу, Питер Пэн.

Автор:

Телеграф
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