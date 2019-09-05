Известно, что у "Лары Крофт" с Алисией Викандер будет сиквел (Видео)

Новости культуры:Мировые сборы дали фильму шанс, и, по данным издания Deadline, сиквел обрел своего нового режиссера и дату премьеры.

"Tomb Raider: Лара Крофт" провалился в домашнем прокате, поэтому первое время никто из создателей не задумывался о возможности продолжить историю с Алисией Викандер.

Студия MGM официально подтвердила, что у "Лары Крофт" выйдет сиквел, режиссировать который будет Бен Уитли. На счету у постановщика такие проекты, как "Перестрелка" с Арми Хаммером, "Высотка" с Томом Хиддлстоном и эпизоды сериала "Доктор Кто".

За написание сценария взялась его коллега Эми Джамп. В роли продюсеров выступят Грэм Кинг ("Богемская рапсодия") и Элизабет Кантильон.

К своему образу вернется Алисия Викандер, которой скоро вновь предстоят долгие месяцы физических тренировок. Напомним, поклонники приняли ее кандидатуру на роль Лары Крофт довольно прохладно, однако мировые зрители позволили фильму окупить свой бюджет. В США картина сумела заработать лишь 58 млн долларов при бюджете в 94 млн, а вот мировой прокат пополнил кассу фильма до 274 млн долларов.

Получится ли у Уитли сделать сиквел более интересным для зрителей и критиков, станет ясно через два года. Премьера сиквела состоится 19 марта 2021 года.