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Четверг, 05.09.2019

Сегодня выходит в прокат скандальный фильм о Василии Стусе "Запрещенный" (Видео)

Фильм "Запрещенный" о судьбе Василия Стуса – репрессированного украинского поэта и диссидента – был создан при содействии Госагентства по вопросам кино. Год назад вокруг ленты разгорелся скандал, ведь из сценария убрали сцену с участием тогдашнего адвоката Стуса – Виктора Медведчука.  В прокат лента выйдет сегодня, 5 сентября, в годовщину гибели поэта. Режиссер фильма – Роман Бровко, авторы сценария – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсер – Артем Денисов, компания UM-GROUP. Главные роли сыграли Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян. Фильм получил государственную финансовую поддержку в размере 19 миллионов 264 тысяч 500 гривен. А общий бюджет ленты – 38 миллионов 529 тысяч гривен.
24tv.ua
Фото: 24tv.ua
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Фильмы, Кино, Запрещенный, Фильм о Василии Стусе.
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