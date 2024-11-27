На случай отключений: как сохранить заряд на телефоне, вас удивит этот способ

Такой способ подойдет как владельцам iPhone, так и Android

Во время длительных плановых отключений света или внезапных аварийных, часто можно оказаться в ситуации, когда на телефоне остается минимум заряда. На такие случаи есть простой и быстрый лайфхак, чтобы сохранить заряд батареи как можно дольше.

Для этого необходимо выполнить на телефоне только одно действие — установить черные обои. Хотя лайфхак кажется совершенно неприметным, но он точно действенный.

Если сменить яркие или живые обои на телефоне просто на черный фон, можно сохранить до 60%. В частности это касается OLED-экранов, которые есть в большинстве новых моделей смартфонов. Такой способ подойдет как владельцам iPhone, так и Android.

Для тех, кто не хочет устанавливать чисто черный фон, есть альтернатива — черные обои с разноцветными полосами. Такая картинка также будет потреблять меньше заряда.

Интересно, что красный, синий, белый, зеленый и другие цвета потребляют больше энергии, нежели черный. Потому вы можете менять картинку с такими цветами на черную, когда срочно нужно сохранить заряд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, когда мобильная связь пропадает или ухудшается во время отключения света. Есть несколько простых вариантов, которые помогут сохранить доступ к сети.