Простые советы, как зарядить фонарик, когда нет света

Главное – быть подготовленным заранее

В условиях длительных отключений электроэнергии фонарик становится критически важным источником света, но даже он не является безграничным резервом. Батарейки или аккумуляторы могут быстро исчерпать свой заряд, особенно если использовать фонарик интенсивно или постоянно.

"Телеграф" расскажет, как зарядить фонарик. Существует 5 способов.

Автомобильная зарядка

Самый быстрый и простой способ – использование автомобильного прикуривателя. Алгоритм действий:

Подготовьте USB-адаптер для прикуривателя;

Запустите двигатель автомобиля;

Подключите фонарик через USB-порт;

15-20 минут работы двигателя обеспечат полную зарядку.

Солнечная батарея

Экологический и автономный вариант для любящих активный отдых:

Купите портативную солнечную панель;

Разместите ее на открытом солнечном участке;

Подключите фонарик через переходник.

В час солнечного света можно полностью зарядить устройство.

Power Bank

Классическое решение для владельцев современных гаджетов:

Заранее держите полностью заряженный power bank;

Поддерживает почти все устройства USB.

Емкость от 10000 до 20000 мАч позволит зарядить фонарик 2-3 раза.

Ручной генератор

Уникальная технология для подлинных survivalists. Не требует внешних источников электроэнергии. Работает за счет механического вращения. Достаточно 3-5 минут активного вращения. Подойдет для туристических и аварийных фонариков.

Резервные батарейки

Всегда держите комплект обычных батареек. Подходят для большинства фонариков. Быстрая замена. Не нуждаются в дополнительных переходниках.

Ранее "Телеграф" писал, как рассчитать, сколько раз повербанк может зарядить телефон.