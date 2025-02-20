Як скоротити час зарядки телефона. При відключеннях світла допоможуть чотири секрети

Допоможуть прості поради

Росіяни продовжують атакувати енергетику України, виникають перебої зі світлом. Часом електрику можуть давати ненадовго, й треба встигнути зарядити телефон.

"Телеграф" розповідає про хитрощі, які допоможуть поповнити заряд смартфона якнайшвидше. Треба звернути увагу на кілька моментів.

Для максимально швидкого заряджання телефона варто дотримуватися кількох важливих правил. Найперше — використовуйте оригінальний зарядний пристрій та підключайте його безпосередньо до розетки. USB-порти комп'ютерів чи ноутбуків дають значно меншу потужність, що суттєво сповільнює процес.

Як підготувати телефон до максимально швидкої зарядки

активуйте режим польоту — це вимкне всі бездротові з'єднання (Wi-Fi, мобільний інтернет, Bluetooth, GPS, NFC)

вимкніть телефон або принаймні закрийте всі працюючі програми, оскільки навіть у фоновому режимі вони споживають енергію

зніміть захисний чохол — це допоможе запобігти перегріванню пристрою під час заряджання

увімкніть режим енергозбереження, який обмежить роботу неосновних функцій

Важливо також слідкувати за температурним режимом та уникати заряджання при надто високих чи низьких температурах. Це негативно впливає як на швидкість зарядки, так і на загальний стан батареї. Найкраще заряджати телефон при кімнатній температурі.

Якщо часу на зарядку зовсім мало, треба повністю вимкнути телефон хоча б на 15-20 хвилин. Так він зарядиться значно швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити один телефон від іншого. Більшість сучасних смартфонів підтримують функцію реверсивної зарядки через USB OTG (On-The-Go). Це дозволяє передавати енергію з одного пристрою на інший.