Как сократить время зарядки телефона. При отключениях света помогут четыре секрета

Помогут простые советы

Россияне продолжают атаковать энергетику Украины, возникают перебои со светом. Иногда электричество могут давать ненадолго, и нужно успеть зарядить телефон.

"Телеграф" рассказывает об уловках, которые помогут пополнить заряд смартфона как можно быстрее. Следует обратить внимание на несколько моментов.

Для максимально быстрой зарядки телефона следует соблюдать несколько важных правил. Прежде всего, используйте оригинальное зарядное устройство и подключайте его непосредственно к розетке. USB-порты компьютеров или ноутбуков дают значительно меньшую мощность, что существенно замедляет процесс.

Как подготовить телефон к максимально быстрой зарядке

активируйте режим полета – это отключит все беспроводные соединения (Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth, GPS, NFC)

выключите телефон или по крайней мере закройте все работающие приложения, поскольку даже в фоновом режиме они потребляют энергию

снимите защитный чехол – это поможет предотвратить перегрев устройства во время зарядки

включите режим энергосбережения, который ограничит работу неосновных функций

Важно также следить за температурным режимом и избегать зарядки при слишком высоких или низких температурах. Это отрицательно сказывается как на скорости зарядки, так и на общем состоянии батареи. Лучше всего заряжать телефон при комнатной температуре.

Если времени на зарядку совсем мало, нужно полностью выключить телефон хотя бы на 15-20 минут. Так он зарядится гораздо быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить один телефон от другого. Большинство современных смартфонов поддерживают функцию реверсивной зарядки через USB OTG (On-The-Go). Это позволяет передавать энергию с одного устройства на другое.