Славянский базар-2020: в Витебске прошла церемония закрытия фестиваля

В воскресенье, 19 июля, в Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020".
В ходе проведения финала "Славянского базара" были награждены лауреаты конкурса, набравшие наибольшее количество баллов от жюри. С самого начала конкурса лидерство "захватили" Беларусь, Босния и Герцеговина, Украина и Литва. На конкурсе украинка исполнила известную песню "Ой, у вишневому саду".
Когда все песни были спеты все переживали волнительное ожидание. У участника из Беларуси и Украины одинаковое количество баллов. Решение оставалось за жюри.
В конечном итоге на первое место жюри ставит певицу из Украины, а Гран-при получил представитель Беларуси Роман Волознев.
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Отметим, что первую премию получила Элина Иващенко (Украина), 15 тыс.; вторую — Каролина Лындо (Литва), 10 тыс.; третью — Хансултан (Казахстан) и Ивона Одицки (Босния и Герцеговина), по 2,5 тыс.
В Витебске на "Славянском Базаре-2020" в качестве звездных гостей выступили такие украинские исполнители, как группа KAZKA, Тина Кароль и другие.
Напомним, с 8 по 9 августа 2020 года состоится Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-2020", который пройдет в онлайн- и офлайн-формате.