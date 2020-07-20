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Славянский базар-2020: в Витебске прошла церемония закрытия фестиваля

Славянский базар-2020: в Витебске прошла церемония закрытия фестиваля
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
В 2020 году представительницей Украины стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор" Элина Иващенко. Итоги фестиваля объявили прямо на сцене летнего амфитеатра.

В воскресенье, 19 июля, в Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020". 

В ходе проведения финала "Славянского базара" были награждены лауреаты конкурса, набравшие наибольшее количество баллов от жюри. С самого начала конкурса лидерство "захватили" Беларусь, Босния и Герцеговина, Украина и Литва. На конкурсе украинка исполнила известную песню "Ой, у вишневому саду". 

Когда все песни были спеты все переживали волнительное ожидание. У участника из Беларуси и Украины одинаковое количество баллов. Решение оставалось за жюри.

В конечном итоге на первое место жюри ставит певицу из Украины, а Гран-при получил представитель Беларуси Роман Волознев.

 
 
 
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Публикация от Славянский базар в Витебске (@festivalvitebsk)

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Отметим, что первую премию получила Элина Иващенко (Украина), 15 тыс.; вторую — Каролина Лындо (Литва), 10 тыс.; третью — Хансултан (Казахстан) и Ивона Одицки (Босния и Герцеговина), по 2,5 тыс.

В Витебске на "Славянском Базаре-2020" в качестве звездных гостей выступили такие украинские исполнители, как группа KAZKA, Тина Кароль и другие.

Напомним, с 8 по 9 августа 2020 года состоится Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-2020", который пройдет в онлайн- и офлайн-формате.

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Все по теме:

Фестиваль, Музыка, Конкурсы, Славянский базар 2020.

Автор:

Телеграф
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