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Тина Тернер совместно с Kygo представила клип на ремикс хита "What's Love Got to Do with It" (Видео)

Тина Тернер совместно с Kygo представила клип на ремикс хита "What's Love Got to Do with It" (Видео)
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Норвежский диджей Kygo и американская исполнительница Тина Тернер выпустили совместную работу.

Музыкант переработал один из хитов знаменитой певицы - песню What's Love Got To Do With It, которая в 1984 году заняла первую строчку в чартах Австралии, Канады и США.

Также на ремикс вышло музыкальное видео.

"Не могу поверить, что я выпускаю совместный трек с Тиной Тернер. What’s Love Got To Do With It - одна из моих самых любимых песен. Чувствую себя просто нереально из-за выпавшей мне возможности поработать с такой легендарной артисткой!" - написал Kygo в соцсетях.

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Напомним, в 2019 году диджей Kygo создал современную кавер-версию и представил видеоклип на песню "Higher Love" с голосом легендарной певицы Уитни Хьюстон.

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Клип, Тина Тернер, Kygo, What's Love Got to Do with It.

Автор:

Телеграф
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