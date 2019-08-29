Higher Love: современный кавер на песню легендарной Уитни Хьюстон (Видео)

Новости культуры:Норвежский диджей Kygo создал современную кавер-версию и представил видеоклип на песню "Higher Love" с голосом легендарной певицы.

Оригинал песни "Higher Love" был выпущен в 1986 году, а через четыре года Хьюстон записала собственную версию. Уитни спела композицию в 1990 году, когда ездила с туром по стране, но много сторонников никогда не слышали ее в исполнении певицы.

В 2019 году компания и звукозаписывающая студия RCA Records, к которой отошли авторские права на произведения после смерти Хьюстон, решили создать новую композицию. Этим занялся диджей Kygo, который пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее исполнила бы сама Уитни Хьюстон, добавив туда свой стиль.

27 августа вышел официальный видеоклип Kygo и Уитни Хьюстон на песню Higher Love. В нем изображены зажигательные танцы девушек, которые одеты в спортивную одежду в стиле 80-х.

Интересно то, что в комментариях в YouTube пользователи в сети написали немало комплиментов обольстительному ролику. Однако на странице самой Уитни Хьюстон поклонники выступили категорически против, массово заявляя, что певица никогда не сняла бы такой сексуальный ролик на свои песни.

"Этот ремикс и видео никогда не касались почтения и сохранения наследия Уитни", "Уитни не одевалась так. Она всегда была прикрытой и стильной", "Это видео не нравится мне, Уитни никогда не хотела бы видеть свою музыку в порно-видео, как это", " Higher Love – песня о Боге. Уитни обращалась к Богу. Уитни никогда не использовала секс, чтобы продать свою музыку... это недопустимо и это не Уитни", – пишут фанаты Хьюстон в комментариях.