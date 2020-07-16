Джаз на Днепре 2020: в Украине состоится V Международный фестиваль

С 8 по 9 августа 2020 года состоится Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-2020", который пройдет в онлайн- и офлайн-формате.

Из-за карантина и невозможности популярных мировых артистов приехать в Украину организаторы Международного джазового фестиваля "Джаз на Днепре New Story" решили поменять дату, а также формат проведения грандиозного музыкального события.

Как указано в тендере на сайте госзакупок Рrozorro, первый день фестиваля, 8 августа, пройдет в закрытом концертном помещении, а второй, 9 августа, - на Фестивальном причале в формате Open air.

Джазовый фестиваль в Днепре подготовил яркую развлекательную программу для зрителей онлайн-формата, который будет транслироваться на официальном Youtube-канале проекта 8 и 9 августа. Начало трансляций запланировано на 19.30.

В онлайн-программе примут участие мировые звезды джаза, а также известные украинские артисты. Кроме того, в прямом эфире на вопросы зрителей ответят выдающиеся деятели международного музыкального бизнеса.

Отмечается, что событие будет придерживаться обязательных санитарно-гигиенических норм, установленных на на открытых площадках. Места будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Напомним, по состоянию на сегодня, 16 июля, в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От коронавируса умерли 18 человек, 800 - выздоровели.